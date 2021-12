Cbiz 25/12: Dương Tử tặng hoa cho Tiêu Chiến, Trương Triết Hạn nhận 'tin tốt'

Công an quận Triều Dương (Bắc Kinh) tiếp nhận đơn báo án của Trương Triết Hạn

Lý Học Chính - người đã lên tiếng cho Trương Triết Hạn, cung cấp thông tin về sự việc và hình ảnh Trương Triết Hạn cầm trong tay tờ giấy báo án như sau:

“Ngón tay cầm này là của chính Trương Triết Hạn. Từ đầu ngón tay ta đã thấy được bao nhiêu oan ức và khó khăn đã trải qua.”

“Thứ gọi là “tin tốt” này chỉ có thể dùng trên người Trương Triết Hạn, chỉ có cậu ấy mới có thể cảm nhận được niềm vui này, vì trải qua mấy tháng đau khổ và uất ức, cũng từng đến những cơ quan công an khác để báo án nhưng vì bạo lực mạng và áp lực dư luận quá dữ dội nên vẫn chưa được cảnh sát nào thụ lí.

Cậu ấy đã mất đi con đường cơ bản mà một công dân bình thường nào cũng có thể đi là dùng luật pháp để bảo vệ mình. Lần gần nhất, trải qua quá trình các chuyên gia pháp luật tư vấn, các chuyên gia về chính trị ủng hộ, trải qua sự thảo luận lý trí của cư dân mạng, cơ bản đã xác định đây là điển hình của hành vi phỉ báng và xâm phạm danh dự, đã tạo thành tổn hại nghiêm trọng cho cá nhân, đủ yếu tố để cấu thành một vụ án h/ình sự.

Nhiều lực lượng và các bên tham gia hỗ trợ, cổ vũ cậu ấy đến báo án với sở cảnh sát Bắc Kinh. Xế chiều hôm nay, cục cảnh sát Triều Dương (Bắc Kinh) đã chính thức thụ lý vụ án của cậu ấy, chân thành cảm ơn và nhấn like cho cảnh sát Bắc Kinh! Hy vọng là vụ án này được bắt đầu điều tra như một vụ án hình sự, tố tụng dân sự cũng sắp sửa mở màn rồi.

Trong xã hội do ĐCS lãnh đạo có pháp trị, pháp luật có thể trừng phạt người xấu, đồng thời chắc chắn cũng sẽ bảo vệ được người tốt! Không buông tha cho bất kì kẻ xấu nào, cũng không thể xử oan cho một người tốt, để mỗi công dân hợp pháp đều có được cảm giác an toàn, hạnh phúc, càng ngày càng gặt hái được nhiều cảm giác an toàn hơn! Chúng ta cùng … chung tay đoàn kết, cố gắng làm tốt bổn phận của mình, dùng thành tích ưu tú của riêng mình để báo đáp xã hội! Chính nghĩa tất thắng, mang niềm tin tiếp tục giải quyết các vấn đề phía sau.”

Ngoài ra, trong một video, Lý Học Chính cũng nói rằng thời gian qua Trương Triết Hạn không thể ra khỏi nhà vì làn sóng tẩy chay quá dữ dội, ngay cả một số quyền công dân cơ bản cũng không được thực hiện, bị xoá tên khỏi các phần mềm và hệ thống, không thể sinh hoạt như một người bình thường.