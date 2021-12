'Mặt nạ gương' tập 23: Khôi 'ngả bài', bà Diễm trở thành nạn nhân tiếp theo?

Trailer 'Mặt nạ gương' tập 23: Đang cập nhật...

'Mặt nạ gương' tập 22: Hoa trốn khỏi tên bắt cóc nhưng không thành (Nguồn: VTV)

Trong tập 22, sau khi bị ông Nghị và cảnh sát nghi ngờ, bà Diễm đã tới tìm và yêu cầu Khôi thả Hoa ngay. Tuy nhiên, Khôi không đồng ý với lý do lo sợ rằng Hoa sẽ tiết lộ chuyện hắn và bà Diễm ngoại tình. Bà Diễm mệt mỏi ngồi sụp xuống, thấy vậy Khôi thân mật đến trấn an. Lúc này, bà Diễm bất chợt nhớ lại lúc Hiệp gây tai nạn cho mẹ Hoa và chuyện phản bội bác sĩ Hiệp năm xưa. Nhận ra Khôi có thể chính là người bạn trai mà mình đã phụ bạc, bà Diễm hoảng hốt vội tìm lý do rời đi. Nhưng Khôi đã lập tức ngăn cản và buông 1 câu khiến bà Diễm 'chết đứng': 'Nhận ra rồi đúng không?'.