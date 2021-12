Sao Hàn 17/12: Toàn cảnh màn 'evil edit' của MBC với Yuri SNSD, 'LALISA' lọt top MV xuất sắc nhất

Yuri (SNSD) bị "evil edit" trong chương trình My Teenage Girl

Sau tập phát sóng ngày 12, SNSD Yuri đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi khán giả không hài lòng với tiêu chí loại thí sinh trong "My Teenage Girl" của cô. Theo những gì được chiếu trên chương trình, Yuri - giám khảo của show sống còn "My Teenage Girl" đã quyết định loại thí sinh Lee Seung Eun (15 tuổi) vì lý do có khuôn mặt không thu hút người hâm mộ dù kỹ năng rất tốt. Việc này khiến 1 bộ phận khán giả lên tiếng chỉ trích nữ thần tượng vì cho rằng Yuri đã đề cao khuôn mặt hơn năng lực.

Tuy nhiên, sau khi tranh cãi nổ ra vào sáng ngày 17/12, chiều cùng ngày ekip chương trình đã tung video hậu trường chưa qua chỉnh sửa, từ đó xác nhận mọi chuyện thực ra khác hẳn với phần được lên sóng chính thức. Trong video, Yuri đã bày tỏ suy nghĩ về thí sinh Lee Seung Eun rằng: "Seung Eun là người cực kỳ quyết tâm. Ở vòng 1 em đã không chọn Seung Eun vì nhìn em ấy không được thu hút lắm khi đứng trước khán giả và đám đông. Nhưng Seung Eun lại có khí chất đặc biệt và kỹ năng rất tốt. Em ấy cũng dễ thương nữa. Em nghĩ dù ở đâu thì Seung Eun cũng có thể sống sót được".

Trong đoạn được phát sóng trước đó, khán giả không được nghe những chia sẻ, suy nghĩ của Yuri về thí sinh nên cho rằng cô hoàn toàn đứng về phía Lee Ji Won và loại Seung Eun. Nhưng khi xem video hậu trường thì Yuri đã dành rất nhiều lời khen cho Seung Eun, nhưng HLV thanh nhạc Youngji lại muốn chọn Lee Ji Won vì khả năng thu hút khán giả hơn. Cuối cùng sau 1 hồi đắn đo, Yuri đã lựa chọn tin tưởng HLV thanh nhạc - người ở bên các thí sinh suốt cả cuộc thi.

Sau khi đưa ra quyết định, Yuri đã lại gần ôm Seung Eun và nói: "Seung Eun à, em làm tốt lắm. Cô và mọi người đều biết điều đó. Chỉ là sai thời điểm một chút thôi. Seung Eun của chúng ta rất giỏi mà".

Cùng với việc tung BTS, đội ngũ sản xuất chương trình cũng đã lên tiếng xin lỗi: "Ban đầu, cô Kwon đã chọn Lee Seungeun, tuy nhiên sau quá trình thảo luận với các huấn luyện viên, người chiến thắng đổi thành Lee Jiwon. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến các bạn cảm thấy khó chịu".