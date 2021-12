Nhà tài trợ lớn rút lui khỏi "Snowdrop", Hiệp hội tưởng niệm liệt sĩ dân chủ Park Jong Cheol lên tiếng

Ngày 20/12, thêm nhiều nhà tài trợ lớn của "Snowdrop" cũng đã có động thái rút lui khỏi bộ phim trong lúc tranh cãi xuyên tạc lịch sử ngày càng nghiêm trọng.

P&J Group Nut's Shake - 1 trong 3 nhà tài trợ chính của phim đã quyết định ngừng tài trợ cho "Snowdrop". Đại diện hãng cho biết: "Chúng tôi không rõ cốt truyện như thế nào, chỉ nghĩ rằng nó mang lại hiệu quả quảng cáo tốt. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi quyết định ngừng tài trợ và yêu cầu nhà đài loại bỏ tên thương hiệu ra khỏi phim từ tập 3".

Tiếp đó, Pura Chicken cũng thông báo ngừng các hoạt động quảng cáo trên bộ phim. Đây cũng là 1 trong 3 nhà tài trợ chính của "Snowdrop", đồng thời Jung Hae In đang là người mẫu quảng cáo cho thương hiệu này.

Các nhãn hàng khác như Dyson, Seoul Milk, Daesang Wellife, Centrum, Atojade, Led24, 9s,... cũng thông báo dừng tài trợ cho bộ phim.

Trước đó vào ngày hôm qua 19/12, hàng loạt nhãn hàng đang tài trợ cho bộ phim cũng đã bắt đầu rút lui. Cụ thể, thương hiệu bánh gạo Ssarijae Village, công ty gốm sứ Dopyeongyo, thương hiệu trà chức năng Teazen, nội thất Heungil, trang phục Ganisong, Hans Electronics đã đăng tải lời xin lỗi trên SNS chính thức và thông báo sẽ ngừng tài trợ, đồng thời yêu cầu nhà đài xóa phân cảnh có liên quan đến nhãn hàng trong bộ phim.

Bên cạnh đó, một đại diện của Hiệp hội Tưởng niệm Liệt sĩ Dân chủ Park Jong Cheol cho biết vào ngày 20/12:

"Ba trục của quyền lực nhà nước là Cơ quan An ninh, Bộ chỉ huy an ninh, và sĩ quan an ninh. Vào thời điểm đó, chính quyền đã sử dụng b ạ o l ự c đối với người dân. Đây không phải là một sự sai lệch cá nhân, mà là một quá trình có tổ chức và có hệ thống, và nó được sử dụng như một phương tiện kiểm soát bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày của người dân thông qua tra tấn và bạo lực. Bạo lực và tra tấn chà đạp lên nhân phẩm và tạo ra nỗi sợ hãi và sỉ nhục. Các vết sẹo không thể được chữa lành. Tôi thậm chí không thể nói chi tiết về nó vì tôi sợ các nạn nhân sẽ nhớ lại dù là một mảnh ký ức đau buồn."

"Ngay từ đầu, chúng ta không được liên kết phong trào dân chủ hóa và Cơ quan An ninh với gián điệp. Trên thực tế, trong chế độ độc tài quân sự, nhiều nạn nhân đã phải chịu bạo lực và tra tấn trong các vụ bị nghi ngờ làm gián điệp, hủy hoại cuộc sống của họ, đưa ra những lựa chọn cực đoan, và thậm chí bị xử tử. Vào thời điểm đó, logic của các cơ quan nhà nước, trong đó có Cơ quan An ninh Quốc gia là "vì các anh là gián điệp". Trong phim, Cơ quan An ninh Quốc gia truy đuổi một điệp viên thực sự đang được nữ sinh viên đại học bao che. Điều này không khác gì biện minh cho hành động của Cơ quan An ninh. Đây chính là một hành vi phạm tội khác".