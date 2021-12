Sao Hàn 27/12: Thực hư chuyện yêu đương của 'cậu út' nhà BTS, Tzuyu TWICE 'đốt lửa' trong lòng fan

SBS công bố đề cử Daesang cho SBS Drama Awards 2021

Kim Soyeon - The Penthouse 2 & 3

Song Hyekyo - Now We Are Breaking Up

Lee Jehoon - Taxi Driver

Lee Honey - One The Woman

Lễ trao giải sẽ chính thức diễn ra vào 31/12 tới đây.