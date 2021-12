Sao Hàn 30/12: Dara 2NE1 'đòi cúp' từ công ty cũ YG, JTBC bảo vệ 'Snowdrop'

Lee Do Hyun và Go Min Si "tái hợp" trong dự án phim ngắn

Lee Do Hyun và Go Min Si sẽ xuất hiện trong bộ phim ngắn "Reincarnation Love". Bộ phim là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Jeon Sang Tae (Lee Do Hyun) - người đi xem mắt thay cho bạn của mình và tình yêu định mệnh của anh, Kim Hwa Ni (Go Min Si).

"Reincarnation Love" dự kiến phát hành vào ngày 3/1 tới.

Trước đó, Lee Do Hyun và Go Min Si đã từng hợp tác với nhau trong "Sweet Home" và "Youth Of May".