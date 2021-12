Sao Hàn 9/12: Nam MC bị chỉ trích vì nhắc đến chuyện ly hôn của vợ chồng Bi Rain, Kim Tae Hee

Mới đây, show giải trí mới của Netflix "The hungry and The hairy" đã lên sóng tập đầu tiên với sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng, trong đó có nam ca sĩ Bi Rain và MC Noh Hong Chul.

Noh Hong Chul đã không tiếc lời khen ngợi Bi Rain và nói: "Rain là người nổi tiếng có đời tư sạch sẽ nhất mà tôi từng biết trong 20 năm qua. Cậu ấy rất biết quản lý bản thân mình.

Có nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng đã chia tay sau khi kết hôn, nhưng tôi biết Bi Rain sẽ không làm như vậy. Kể cả họ có ly hôn thì vấn đề chắc chắn nằm ở người kia (Kim Tae Hee)".

Sau khi tập 1 lên sóng, cư dân mạng Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích về phát ngôn của Noh Hong Chul và cho rằng MC này không nên bình phẩm về gia đình của người khác khi không hiểu rõ. Hiện bài đăng vẫn đang đứng hot topic trên diễn đàn công cộng suốt gần 1 ngày qua.