Tổng kết 'trọn vẹn' lễ trao giải MAMA 2021: BTS 'bội thu', 2 đại diện Việt Nam được 'xướng tên'

Tối 11/12, lễ trao giải đình đám của Hàn là Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 đã chính thức diễn ra trong sự háo hức chờ mong của đông đảo người hâm mộ khắp Châu Á.

MAMA 2021

Tổng kết 'trọn vẹn' lễ trao giải MAMA 2021 như sau:

DAESANG Bài hát của năm: "Butter" - BTS

DAESANG Nghệ sĩ của năm: BTS

DAESANG Album của năm: BTS - "BE"

DAESANG Worldwide Icon Of The Year: BTS

Tiktok Favorite Moment: BTS

Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất: TWICE

Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất: BTS

Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: IU

Màn trình diễn vocal xuất sắc nhất: IU

Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất: Baekhyun (EXO)

MV xuất sắc nhất: BTS

Màn trình diễn solo vũ đạo xuất sắc nhất (Nữ): Rosé (BLACKPINK) - "On The Ground"

Màn trình diễn solo vũ đạo xuất sắc nhất (Nam): BTS - "Butter"

Màn kết hợp xuất sắc nhất: AKMU x IU - "NAKKA"

Best Executive Producer of the Year: Bang Si Hyuk

Best Producer of the Year: Teddy

Nhà soạn nhạc xuất sắc nhất: Yoo Young Jin

Best Engineer of the Year: Gu Jong Pil, Kwon Nam Woo

Biên đạo xuất sắc nhất: LeeJung Lee (YGX)

Tân binh nữ xuất sắc nhất: aespa

Tân binh nam xuất sắc nhất: ENHYPEN

Nghệ sĩ đột phá: Brave Girls

Ban nhạc trình diễn xuất sắc nhất: JANNABI - "A thought on an autumn night"

Nghệ sĩ châu Á được yêu thích nhất: INI

Nghệ sĩ Nhật Bản xuất sắc nhất: JO1

Nhạc Hiphop & Urban xuất sắc nhất: ASH ISLAND - "Melody"

Nhóm nữ trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất: aespa - "Next Level"

Nhạc phim xuất sắc nhất: Cho Jung Seok - "I Like You" ("Hospital Playlist 2")

Worldwide Fans' Choice Top 10:

- Stray Kids

- NCT DREAM

- NCT 127

- ENHYPEN

- TXT

- BTS

- LISA

- SEVENTEEN

- TREASURE

- TWICE

Nghệ sĩ nước ngoài được yêu thích nhất: Ed Sheeran

Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất (Trung Quốc): ACCUSEFIVE

Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất (Thái Lan): Tilly Birds

Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất (Indonesia): Anneth

Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất (Việt Nam): Quân A.P

Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất (Nhật Bản): Ado

Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất (Trung Quốc): Anson Lo

Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất (Thái Lan): Sprite X GuyGeeGee

Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất (Indonesia): Lyodra

Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất (Việt Nam): Hoàng Duyên