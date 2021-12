Cbiz 5/12: Phạm Băng Băng xuất hiện sang chảnh, Triệu Lệ Dĩnh 'đụng mặt' Dương Mịch

Hôm nay là lễ tốt nghiệp cũng là ngày tan rã của The Nine - tròn 554 ngày kể từ ngày debut từ 'Thanh xuân có bạn 2'.

Ngày 30/5/2020, nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên: Lưu Vũ Hân, Ngu Thư Hân, Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần, An Kỳ, Triệu Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi và Lục Kha Nhiên debut từ show sống còn 'Thanh Xuân Có Bạn 2' của IQIYI.

Ngày 5/12/2021, nhóm The Nine chính thức tốt nghiệp và tan rã từ đây, đáng tiếc do dịch nên chưa có concert nhóm kết thúc lúc tan rã và cũng đánh dấu tròn 18 tháng, 554 ngày trôi qua từ ngày debut nhóm.