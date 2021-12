Nghệ An: Nam giáo viên dâm ô 4 nữ sinh lớp 5 bị bắt tạm giam

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 8/12, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận thông tin đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Vừ Bá P. (31 tuổi, ngụ xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 điều 146 bộ luật Hình sự.

Bị can P. là giáo viên Trường tiểu học Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Theo thông tin ban đầu, tối 24/11, P. đến khu ký túc xá Trường tiểu học Mường Lống 1 kiểm tra việc học của học sinh. Lúc này, P. 1 mình vào phòng ở của 4 học sinh nữ (10 tuổi, đều đang học lớp 5) và có hành vi dâm ô đối với các cháu bé ngay tại đây.

Mấy hôm sau, các nạn nhân kể với người thân. Sau khi phát hiện sự việc, bố mẹ các học sinh này đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng, tố cáo hành vi của thầy giáo P.

Ảnh minh họa.

Một lãnh đạo xã Mường Lống cho biết thêm, do 1 số bản ở cách xa trường nên học sinh ở các bản này phải ở lại ký túc xá của trường để học. Riêng đối tượng P. đã lập gia đình, có vợ con và đã dạy học tại Trường tiểu học Mường Lống 1 nhiều năm.

Ngành giáo dục đã phối hợp với chính quyền làm công tác tư tưởng để ổn định tâm lý học sinh, phụ huynh Mường Lống 1.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ.