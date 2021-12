Tin tai nạn giao thông 16/12: Tìm nhân chứng vụ TNGT giữa 2 xe ô tô trên đường gom Đại lộ Thăng Long

Hoảng hồn khoảnh khắc người phụ nữ tự phanh ngã sõng soài ra đường, đầu chạm bánh xe container

Khi chiếc container và xe máy đang chạy cùng chiều thì bất ngờ người phụ nữ điều khiển xe máy lại vượt lên bên cánh phải, do phanh gấp nên bánh xe đã trượt, đổ rạp xuống đường rồi người phụ nữ này cũng ngã sõng soài, nằm kế ngay bánh xe container. Cùng lúc phần đầu đã chạm vào bánh xe đang di chuyển. Vụ việc vừa xảy ra, chiếc xe container đã nhanh chóng dừng lại. Những người dân sống ngay đó đã nhanh chóng chạy ra để hỗ trợ đưa người phụ nữ này ra ngoài.

Người phụ nữ ngã sõng soài, nằm ngay dưới bánh ô tô





Tai nạn thương tâm, người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải tại Hòa Bình

Khoảng 10h30' trưa nay (ngày 16/12) tại quốc lộ 6 đoạn qua dốc Cun thuộc địa phận phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 1 xe tải và 1 xe gắn máy. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 28C1-033.** khi di chuyển đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS 29C-629**. Cú va chạm khiến người phụ nữ mắc vào phần bánh phía sau đầu xe. Được biết, nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy nằm cách một khoảng 50m.

Tìm nhân chứng vụ TNGT giữa 2 xe ô tô trên đường gom Đại lộ Thăng Long

Báo Giao Thông đưa tin ngày 16/12, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang tiến hành tìm người làm chứng trong vụ tai nạn xảy ra tại đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Theo tài liệu điều tra, quá trình xác minh ban đầu xác định, vào khoảng 18h26 ngày 6/12, anh N.V.L (SN 1986, ở xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) một mình điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Foton Thaco màu trắng mang BKS 29H - XXX đi trên đường gom Đại lộ Thăng Long chiều từ huyện Hoài Đức đi Khuất Duy Tiến.

Khi đi đến trước đến cổng vào Khu đô thị Vinsmart City thì xảy ra va chạm với xe ô tô nhãn hiệu Honda Accord màu bạc mang BKS 29LD - XXX do anh N.M.L (SN 1983, ở phường Ngọc Thuỵ, huyện Long Biên, TP Hà Nội) điều khiển đang đi phía trước cùng chiều dẫn đến TNGT. Hậu quả, làm hai ô tô hư hỏng, không có thương tích về người.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng nội dụng vụ TNGT trên. Ai biết thông tin về nội dung, diễn biến vụ TNGT đề nghị liên hệ với cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm hoặc thông tin cho đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an quận Nam Từ Liêm theo số điện thoại 0938658896 để giải quyết.