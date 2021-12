Tin tai nạn giao thông hôm nay 12/12: Ô tô tải lao vào chợ khiến 3 người phụ nữ thương vong

Tài xế xe kéo mắng chửi lái xe Ben khi cả 2 suýt đâm nhau tại ngã ba

Theo đoạn clip được camera hành trình ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 44 phút, ngày 9/12 vừa qua. Một tài xế lái xe kéo di chuyển với tốc độ khá nhanh nên khi tới một ngã 3 đã suýt xảy ra va chạm với một chiếc xe Ben đang sang đường. Rất may, cả 2 tài xế đã kịp giảm tốc độ, đánh lái để không xảy ra tai nạn. Đáng nói, nam tài xế xe kéo đã hạ kính xuống, mắng tài xế xe Ben vì sang đường thiếu quan sát.

2 xe suýt xảy ra va chạm khi gặp nhau tại một ngã 3 (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Tự trượt ngã tóe lửa trên đường, người đi xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải

Trên một con đường khá ướt, dường như vừa trải qua một trận mưa lớn nên khá trơn trượt, một chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển di chuyển với tốc độ khá nhanh, bất ngờ bất lái và trượt ngã trên đường. Cú va chạm đã khiến xe máy và mặt đường ma sát mạnh, tóe ra những tia lửa. Phía sau, một chiếc xe tải đi tới, do người điều khiển xe máy đã ngã sang làn đường ô tô đột ngột, nên tải xế xe tải không kịp phanh lại. Hậu quả là người đàn ông xấu số đã nằm gọn dưới gầm xe tải.

Người điều khiển xe máy ngã trước đầu ô tô (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Ô tô tải lao vào chợ khiến 3 người phụ nữ thương vong

Vào 10h23 ngày 11/12, tại khu vực Km 246+400 QL279C, thuộc địa bàn bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, ô tô tải mang BKS 27C - XXX do L.V.T (SN 1980, trú tại bản Him Lam 2, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ) điều khiển bất ngờ lật nghiêng về bên phải, lao vào khu vực chợ Suối Lư.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến chị G.T.B (SN 2001, trú tại bản Nậm Ngán B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông) và V.T.D (cùng trú tại bản Nậm Ngán B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông) tử vong khi đang đi chợ. Ngoài ra, bà V.T.H (SN 1966, trú tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) - người bán thịt ở chợ cũng bị thương.