Tin tai nạn giao thông hôm nay 15/12: Hai xe tải va chạm tại ngã ba, tài xế văng khỏi cabin

Hai xe tải va chạm tại ngã ba, tài xế văng khỏi cabin

Báo Nghệ An đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 15/12, xe ôtô mang BKS: 37N -XXX do anh N.V.G (trú xóm 7, xã Quỳnh Bá) điều khiển chở tẹc nước từ hướng thị trấn Cầu Giát xuống xã Sơn Hải để cấp nước cho dân. Khi đến Quốc lộ 48B tại ngã ba giáp nhau giữa xã Quỳnh Hưng với xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu thì bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS: 37C -XXX do anh N.V.H (trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển lưu thông từ xã Quỳnh Hưng ra quốc lộ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, xe chở tẹc nước văng xuống hố ga, tài xế G. văng khỏi cabin xe bị thương nặng. Tại hiện trường, cả hai xe hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu xe, kính cùng nhiều mảnh vỡ trên xe văng tung tóe khắp nơi.

Được biết, ngã ba này vừa được mở rộng, nâng cấp xong và đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn, có người tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra, làm rõ.

Hai xe máy đối đầu nhau, 3 người thương vong

Báo Pháp Luật đưa tin, khoảng 21 giờ 40 ngày 14/12, xe máy mang BKS: 23D1-XXX do D.T.A (SN 1994, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) điều khiển đi hướng Quang Bình - Bắc Quang. Khi đến km3+500, thuộc địa phận thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) thì va chạm với xe máy mang BKS: 23D1-XXX do ông Đ.G.V (SN 1962, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) điều khiển đi ngược chiều chở theo một người khác (chưa rõ danh tính).

Hậu quả, anh T.A tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bắc Quang đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường vụ tai nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TP.HCM: Cháy bãi xe ở Q.Bình Tân, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 9 giờ 25 ngày 15/12, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy ở địa chỉ 302/3/4/44 Lê Đình Cẩn (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân). Lực lượng chức năng nhanh chóng điều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Nhiều phương tiện gồm xe máy, xe ba gác máy, xe tải bị cháy, hư hỏng

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực cháy là một bãi xe rộng hàng trăm mét vuông, xung quanh là nhà dân. Bên trong bãi xe cháy có gần chục phương tiện xe máy, xe ba gác máy, xe tải bị cháy, hư hỏng nằm la liệt. Một phần khu vực mái che bên trong khuôn viên bãi xe này đổ sập, nhiều tài sản khác bị cháy rụi. Lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều đường ống nước chống cháy lan các nhà dân xung quanh. Hơn 10 giờ 45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy bãi xe trên đường Lê Đình Cẩn đang được công an làm rõ.