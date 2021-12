Tin tai nạn giao thông hôm nay 19/12: Người đàn ông 'say rượu lái xe' tông trúng xế hộp tiền tỷ

Hải Phòng: Say rượu vẫn lái xe, người đàn ông ‘khóc ròng’ khi tông trúng xe hơi tiền tỷ

Tối 18/12 tại nút giao ngã ba đường Trần Nguyên Hãn với Hai Bà Trưng, TP Hải Phòng, một chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 15A - 226xx đang lưu thông hướng đường từ Hai Bà Trưng đến đoạn gần Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe gắn máy, đèo theo vợ con tông trúng. Được biết, người đàn ông này đã sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông.

Phần đầu xe bị hư hỏng nặng sau cú va chạm

Xem chi tiết tại đây!

Bất ngờ ngã vào bánh xe tải, người phụ nữ may mắn thoát nạn nhờ Thần Chết ngủ quên

Theo đoạn video được ghi lại, người phụ nữ đang di chuyển trên đường bỗng dưng tông trúng một vật cản và ngã vật ra đường. Đáng chú ý khi chị ngã xuống, chiếc xe tải thình lình chạy qua khiến cánh tay bị nghiền nát, phần đầu và thân cũng ngay sát phần bánh, chỉ kém một chút là bị chèn vào. Có lẽ phát hiện điều bất thường, tài xế xe tải đã cho xe dừng lại ngay lập tức. Người dân sau đó cũng nhanh chóng xuất hiện, hỗ trợ đưa người phụ nữ thoát khỏi gầm bánh.

Đang di chuyển, người phụ nữ bất ngờ ngã ra đường, đúng lúc 1 chiếc xe tải chạy qua

Xem chi tiết tại đây!

Chiếc ô tô 7 chỗ cháy lớn dưới trời mưa trên cầu Thị Nại, Bình Định

Vụ việc xảy ra trên cầu Thị Nại, tỉnh Bình Định vào khoảng 8h sáng 19/12. Một chiếc ô tô đang di chuyển trên cầu thì đột nhiên bốc cháy. Do gió to, thêm với các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa không thể kiểm soát, khiến xe hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, đội CC&CNCH khu vực số 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định đã xuất 1 xe chỉ huy và 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để tổ chức cứu chữa. Đến khoảng 9 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Xem chi tiết tại đây!