Tin tai nạn giao thông hôm nay 24/12: Tài xế ngủ gật khiến xe văng xuống ven đường lật ngửa

Phóng nhanh qua chốt CSGT, nam thanh niên lao thẳng vào đuôi xe tải

Khoảng 8 giờ sáng 24/12 trên QL5 đoạn Ngã tư Phố Nối (Hưng Yên), khi các phương tiện đang dừng đèn đỏ, một phương tiện có dấu hiệu vi phạm đã bị công an giao thông mời vào làm việc. Ngay lúc ấy, một nam thanh niên phóng vụt lên, đi giữa lực lượng công an. Do thiếu quan sát, người này đã đâm trực diện vào đuôi xe tải đang dừng. May mắn, cả người và phương tiện không bị ảnh hưởng.

Quảng Nam: Sau va chạm, 2 xe ô tô lao vào nhà dân

Khoảng 10 giờ sáng 24/12, xe tải BS 92C-XXX (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến QL1 theo hướng nam – bắc, khi đi qua đoạn thuộc P.An Xuân (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) thì bất ngờ leo qua dải phân cách, sang làn đường chiều ngược lại, va chạm với xe ô tô BS 43B-XXX chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe mất lái, đồng loạt lao thẳng vào 1 nhà dân bên đường. Rất may, khi phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời chạy vào trong nhà để tránh nạn.

Sau va chạm, cả 2 xe lao thẳng vào nhà dân

Hậu quả, 2 xe bị hư hỏng, một số đồ đạc, bàn ghế trong nhà dân bị hư hỏng nặng. Rất may tài xế và người trong nhà không ai bị thương.

Tài xế ngủ gật khiến xe văng xuống ven đường lật ngửa, 3 người bị thương

Khoảng 4h ngày 23/12, tại đoạn đường 338 thuộc khu 7, phường Phong Hải, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, xe ô tô BKS 14H - XXX, do anh H.H.C. (SN 1990, trú tại xóm Đông, xã Liên Vị, TX Quảng Yên) điều khiển đi hướng Liên Hòa - Phong Hải đã xảy ra tai nạn.

Được biết ngoài tài xế, trên xe còn có 2 người đi cùng là anh L.V.T. (SN 1990, trú tại khu 9, phường Quảng Yên) và L.Đ.S.L. (SN 1995, trú tại xóm Đông, xã Liên Vị, TX Quảng Yên). Vụ tai nạn rất may không có người tử vong, nhưng cả 3 người ngồi trên xe đều bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay khi vụ TNGT xảy ra, Công an TX Quảng Yên đã kịp thời có mặt giải quyết sự cố, cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, bước đầu xác định, quá trình điều khiển xe ô tô, tài xế đã ngủ gật, giật mình đánh lái khiến xe ô tô văng xuống bãi đất ven đường và lật ngửa