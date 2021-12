Tin tai nạn giao thông hôm nay 9/12: Thi thể người đàn ông mất tích khi bị lật xuồng trên sông Tiền

Góc cua tử thần nguy hiểm khiến nhiều xe tải lao xuống vực

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi đoạn video clip ghi lại toàn cảnh góc cua tử thần đã khiến nhiều xe tải lao xuống vực được chia sẻ. Ngay khi vừa đăng tải, đoạn video clip dài 22 giây đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận.

Hiện trường vụ tai nạn

Ô tô BMW va chạm với xe ben chở đất đá, tài xế bị thương nặng

Rạng sáng 9/12 (khoảng 2 giờ 35 phút) tại ngã 3 Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm này. Chiếc xe ben chở đất đá đã mất lái, đâm trực diện tông đổ 2 cột đèn tín hiệu giao thông xong tiếp tục phi lên vỉa hè đâm sập tường rào của trường Tiểu học Phương Liên. Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe BMW bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó còn chiếc xe ô tô 4 chỗ đã bị móp hết phần đầu và hư hỏng nặng nề.

Xe BMW bị hư hỏng nặng



Xe bán tải gặp nạn lật ngửa giữa mương, 2 người chết, 2 người bị thương

Chiều tối 8/12, trên quốc lộ 48, thuộc địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Một chiếc xe bán tải chở 4 người, lưu thông theo hướng từ thị trấn 3/2 đi thị trấn huyện Quỳ Hợp (thuộc huyện Quỳ Hợp) đang đi trên cầu làng Mùng (xã Tam Hợp) thì bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống mương nước bên đường rồi lật ngửa. Hậu quả là 4 người thương vong, trong đó 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi bị lật xuồng trên sông Tiền

Ngày 8/12, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tìm thấy thi thể người bị đuối nước xảy ra trên sông Tiền, đoạn thuộc ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện ông L.V.M. (63 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) bơi xuồng qua vàm sông để thăm dớn (dụng cụ bắt cá ở miền Tây). Tuy nhiên, đến đoạn sông trên thì xuồng bị lật úp, ông M. rơi xuống sông mất tích.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp tìm kiếm nạn nhân gặp nạn trên sông.

Người dân địa phương không tìm thấy, sau đó đã gọi điện nhờ lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp hỗ trợ. Tại thời điểm tìm kiếm là lúc triều đang lên. Sau 30 phút lặn tìm, thi thể ông M. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 20 mét. Hiện, thi thể ông M. đã được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.