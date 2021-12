Tin tai nạn giao thông hôm nay: Tài xế ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong kéo lê xe máy bỏ chạy

Thanh Hóa: Húc đổ cột mốc và lao xuống ruộng, nam thanh niên bất hạnh bỏ mạng tại chỗ

Sáng ngày 30/12, tại địa bàn huyện Tĩnh Gia, gần vành đai lọc hóa dầu phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 1 chiếc xe máy mang BKS 36 - B7 175xx do một thanh niên điều khiển đã bất ngờ đâm đổ cột mốc bên đường rồi phi xuống ruộng. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên còn bay khỏi chiếc xe máy, tử vong tại chỗ.

Cú va chạm quá mạnh khiến người đàn ông bất hạnh qua đời

Tài xế nghi ngủ gật, cày nát dải phân cách trên cầu Thanh Trì

Khoảng 16h42 ngày 30/12 trên cầu Thanh Trì (Hà Nội), khi đang lưu thông trên cầu Thanh Trì, xe tải bất ngờ dâm vào dải phân cách ở bên phải. Hậu quả khiến 20 mét dải phân cách bị hư hỏng nặng.

Vụ việc được camera hành rình của một ô tô đi ở làn đường bên cạnh ghi lại. Theo người đăng tải, tài xế xe tải không bị thương sau vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế đã ngủ gật khi điều khiển phương tiện.

Hiện trường vụ việc





Gây tai nạn khiến 2 người tử vong, tài xế ô tô kéo lê xe máy bỏ chạy

Tối 30/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định xác nhận với Báo Giao thông, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, lái xe N.V.T (SN 1985, trú tại thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển xe đầu kéo BKS 77C - XXX kéo theo rơmoóc mang BKS 77R - XXX xuất phát từ thôn Nhơn Nghĩa Đông theo tuyến ĐT639B ra QL19, đoạn khu vực xã Nhơn Tân, TX. An Nhơn đã va chạm với nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đường. Vụ tai nạn khiến em V.T.P (SN 2006, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) tử vong tại chỗ và 10 người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao thông)

Ngay sau khi nhận được thông tin tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định) đã cử lực lượng truy đuổi, dừng phương tiện và khống chế được lái xe N.V.T tại Km 1216, QL1 đoạn qua huyện Tuy Phước vào lúc 17h30. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo còn kéo lê theo một chiếc xe máy của người bị nạn. Đến 22h tối 30/12, theo Báo Giao thông đưa tin, Ban ATGT tỉnh Bình Định đã xác nhận thêm 1 nạn nhân đã tử vong liên quan đến vụ tai nạn trên. Danh tính nạn nhân hiện chưa được xác định.