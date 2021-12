Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Lào hôm nay 6/12: Vòng bảng AFF Cup 2020

Vào 19h30 tối nay (6/12), trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào tại vòng bảng AFF Cup 2020 sẽ chính thức diễn ra trên sân vận động Bishan, Singapore. Trận đấu giữa Việt Nam vs Lào vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6, ON Sports+ của VTVCab và Youtube của Next Media.

Việt Nam và Lào ra quân AFF Cup 2020

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam (3-5-2): Tấn Trường; Văn Thanh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức; Công Phượng, Tiến Linh.

ĐT Lào (4-5-1): Thilavong; Siphongphan,Phetsivilay, Pomsavanh, Keophouvong; Mitsada Saitaifah, Khochalern, Vongchiengkham, Bounkong, Khounthoumphone; Ketkeophomphone.

Trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam vs Lào, vòng bảng AFF Cup 2020

Link xem trực tiếp bóng đá Lào vs Việt Nam - Vòng bảng AFF Cup 2020

Link 1: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Link 2: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm