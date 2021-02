Nghệ sĩ Quốc Thảo là một ngôi sao sân khấu kịch thuộc thế hệ vàng sân khấu Sài Gòn, cùng thời với Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Thành Hội, Việt Anh, Minh Nhí… Đầu năm 2000, nam diễn viên bất ngờ sang Mỹ học tập và định cư. Sau 9 năm sống ở xứ người, Quốc Thảo trở về Việt Nam hoạt động. Không những thành công trong vai trò đạo diễn tại các gameshow truyền hình ăn khách như Gương mặt thân quen nhí, Danh hài đất Việt, Tiếu lâm tứ trụ nhí, Vitamin cười, Người thách thức, Quốc Thảo còn mở sân khấu riêng và mở lớp dạy diễn xuất với tham vọng đào tạo những diễn viên trẻ làm nghề nghiêm túc.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Lời tự sự, NSƯT Quốc Thảo đã có dịp trải lòng về quãng thời gian học tập, sinh sống tại Mỹ cùng nỗi nhớ quê hương da diết.

Nói về quyết định sang Mỹ, Quốc Thảo cho hay 1 phần do muốn học hỏi thêm kiến thức, 1 phần do khi đó cảm thấy cuộc sống của mình cứ 'bình bình' mãi, cần thay đổi. Tuy nhiên, bên Mỹ 9 năm, Quốc Thảo cuối cùng vẫn phải 'chịu thua trái tim để quay về Việt Nam': 'Tôi nghĩ 10 người nghệ sĩ sang Mỹ thì 9 người rưỡi muốn về, nếu không muốn nói là cả 10 người. Có những nghệ sĩ tôi biết từng tuyên bố quyết tâm không bao giờ về Việt Nam thì bây giờ cũng đã về rồi. Lý do là nghệ sĩ nào cũng muốn về vì muốn gặp lại khán giả của mình. Ở nước ngoài, chúng tôi có tất cả mọi thứ về vật chất nhưng vẫn có cảm giác không phải nhà của mình. Đó là lý do mà nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại muốn về Việt Nam'.

Khi được hỏi điều gì khiến những người nghệ sĩ Việt ở Mỹ nuối tiếc nhất, NSƯT Quốc Thảo chia sẻ: 'Day dứt nhất của người nghệ sĩ hải ngoại là không được làm nghề một cách chuyên nghiệp'. Nghệ sĩ Việt tại Mỹ thường gặp nhiều khó khăn, như thiếu thốn về mặt kỹ thuật quay dựng sân khấu, thiếu môi trường biểu diễn do khán giả ở Mỹ không có thời gian đến rạp mỗi đêm như tại Việt Nam.

NSƯT Quốc Thảo cũng khẳng định việc rời Mỹ về Việt Nam là một quyết định đúng đắn đối với anh, bởi khi ở bên kia anh vẫn cảm giác bản thân mình như đang sống vất vưởng không nhà.

'Có những lúc bạn bè từ Việt Nam qua, tôi sợ nhất là cảm giác lúc họ chia tay khi về. Có lần khi tôi đưa Thành Lộc ra sân bay về Việt Nam, trên đường từ sân bay về nhà, tôi cảm thấy buồn hiu hắt. Trong đầu tôi nghĩ Thành Lộc sẽ được về Việt Nam diễn kịch, gặp gỡ khán giả trong khi mình phải một mình đi trên con đường lạnh lẽo. Tôi đã rơi nước mắt với những suy nghĩ đó và hiểu rằng đây không phải nhà của mình. Hay mỗi lần đi xem xong một show diễn của Việt Nam tại Mỹ, tim tôi lại như thắt lại vì muốn chính mình là người được đứng trên sân khấu diễn. Đó chính là lý do tôi quyết định phải trở về quê hương', anh tâm sự.

Nhớ lại thời điểm trở về Việt Nam, Quốc Thảo cho biết cả đêm anh háo hức đến không ngủ được.

'Về tới Việt Nam, tôi đã ngay lập tức tới các sân khấu để xem kịch. Tuy nhiên bản thân tôi cảm thấy khá hụt hẫng khi 10 năm mà sân khấu kịch không có gì thay đổi. Trong lòng tôi muốn làm một điều gì đó lớn lao cho sân khấu nước nhà. Tôi không nói về nội dung các tác phẩm nhưng nói về điều kiện sân khấu kịch thì đó là điều báo động.

Khán giả không mặn mà với sân khấu kịch vì chúng ta không thay đổi, không đầu tư. Trước khi trách khán giả những người làm nghề cũng cần nên xem lại bản thân. Có thể thấy sự thay đổi rõ rệt ở các rạp chiếu phim nhưng ở các sân khấu kịch không có sự thay đổi'.

NSƯT Quốc Thảo thẳng thắn bày tỏ sự hụt hẫng khi sân khấu kịch Việt Nam sau 10 năm vẫn không thay đổi, đồng thời cũng thổ lộ dự định mà anh vẫn luôn ấp ủ: 'Tôi vẫn ước mơ có thể quy tụ được lớp diễn viên nổi tiếng ngày xưa như Thành Lộc, Hồng Vân, Minh Nhí, Thanh Thuỷ... cùng hợp lại để làm một vở diễn nhưng vẫn sẽ khó làm được. Các em diễn viên bây giờ được đào tạo nhưng vẫn còn khiếm khuyết nhiều. Tôi vẫn đang ấp ủ sẽ đào tạo được một lứa diễn viên như thời xưa phải diễn hay như diễn viên, hát hay như ca sĩ và múa được như vũ công'.