Nghi vấn Minh Tú 'nối lại tình xưa' với Andree: tình tứ hôn tay ngay trên sóng truyền hình

Cùng xuất hiện trong chương trình Sóng 21 vừa được phát sóng trong đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 mới đây, cặp đôi 'người yêu cũ' Andree - Minh Tú đã khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'.

Cụ thể, trong chương trình, cả hai tham gia một tiết mục độc đáo kết hợp giữa rap và trình diễn thời trang. Ở cuối phần biểu diễn, ngay sau khi kết thúc câp rap Hip hop never die, yêu anh never sai, believe that (Tạm dịch: Hip hop bất tử và hãy tin rằng yêu anh là điều không bao giờ sai), rapper đình đám Andree đã bất ngờ cầm tay Minh Tú và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn tình tứ.

Andree bất ngờ hôn tay Minh Tú trong chương trình.

Đặc biệt hơn là, khi được MC Trấn Thành hỏi cái hôn này có phải là 1 phần của tiết mục hay không thì Andree đã trả lời: 'Cái đó là tự nhiên chứ không phải là kịch bản của chương trình.'

MC Trấn Thành sau đó đã nhận định phải chăng mối quan hệ của cặp đôi đang ở mức 'trên tình bạn, dưới tình yêu'?

Được biết, Siêu mẫu Minh Tú và nam rapper Andree đã từng bên nhau nhiều năm kể từ thuở chân dài sinh năm 1991 mới bước chân vào nghề, còn Andree cũng vừa từ nước ngoài trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật.

Thời còn mặn nồng, cả 2 đều khá kín tiếng về chuyện tình cảm, cũng chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận chuyện yêu đương. Mãi đến về sau này, khi tham gia một talkshow, nam rapper Andree mới thừa nhận đã từng yêu Minh Tú.

Hiện tại, dù đã chia tay nhiều năm, nhưng dường như cặp đôi Minh Tú - Andree vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau khiến cư dân mạng nhiều lần đồn đoán cả hai phải chăng đã tái hợp.