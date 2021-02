Lệ Quyên - Trương Ngọc Ánh: 2 chị đại 'hẹn nhau' đưa tình trẻ đi du lịch Đà Lạt cùng con riêng

Từ sau khi chính thức xác nhận chuyện tình cảm ngay ngày đầu năm mới, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh Lệ Quyên cùng con trai cưng và 'tình trẻ' du lịch Đà Lạt trên chiếc xế hộp 6 tỷ mới tậu của nữ ca sĩ đã khiến nhiều người hâm mộ phấn khích, ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã công khai đăng tải khoảnh khắc quay Lâm Bảo Châu vào 1 buổi tối vi vu ở Đà Lạt kèm dòng trạng thái: 'Last night so so happy' (Tạm dịch: Đêm qua rất hạnh phúc).

Không chỉ vậy, Lệ Quyên còn chia sẻ ảnh chụp ở tiệm bánh có tên Thành Hôn, cái chỉ tay cùng những biểu tượng đầy ẩn ý khiến nhiều người đồn đoán liệu có phải nữ ca sĩ đang muốn ám chỉ việc sắp kết hôn cùng nửa kia của mình.

Trước đó, vào ngày mùng 10 Tết (21/2 Dương lịch), mạng xã hội cũng từng xôn xao khi bức hình ghi lại cảnh Lệ Quyên và tình trẻ kém tuổi xuất hiện tại một cửa hiệu trang sức được lan truyền.

Nhiều người cho rằng có lẽ Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu sắp tiến tới hôn nhân.

Đặc biệt, theo những hình ảnh về chuyến du lịch được chia sẻ, người hâm mộ cũng càng thêm an tâm khi thấy mối quan hệ của Lâm Bảo Châu cùng con trai riêng của Lệ Quyên khá thân thiết, thậm chí, nam người mẫu còn vừa nướng đồ ăn vừa nhiệt tình cổ vũ cho con trai Lệ Quyên.

Hình ảnh con trai Lệ Quyên vui đùa cùng mẹ và Lâm Bảo Châu.

Lệ Quyên khoe vẻ trẻ trung khi chụp ảnh cùng con trai trong chuyến du lịch tại Đà Lạt.

Đặc biệt hơn, cùng thời điểm vào những ngày cuối tháng 2, Trương Ngọc Ánh và 'tình tin đồn kém 14 tuổi' cũng đã có chuyến du lịch tới Đà Lạt cùng con gái và hội bạn thân của nữ diễn viên.

Chuyến du lịch của Trương Ngọc Ánh và bạn trai tin đồn Anh Dũng có sự góp mặt của bé Bảo Tiên - con gái riêng của nữ diễn viên cho thấy mối quan hệ giữa Trương Ngọc Ánh và 'tình trẻ' đang tiến triển tốt đẹp.

Cả 2 thoải mái cùng chụp hình chung với Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Tin đồn tình cảm của Trương Ngọc Ánh và nam diễn viên phim Sống chung với mẹ chồng đã được lan truyền từ rất lâu. Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện lẫn cuộc sống đời thường. Và tuy có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng chuyện tình chị em của cặp đôi này vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ vì 'quá đẹp đôi'.

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Sự trùng hợp trong lịch trình hẹn hò của 2 cặp đôi chị em đình đám showbiz Việt đã khiến dân tình không khỏi thích thú. Nhiều người còn hài hước bình luận, liệu có khi nào 2 cặp đôi sẽ 'chạm mặt' nhau tại Đà Lạt rồi ghép xe đi chung luôn không?