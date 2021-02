Vụ cháy ngày Ông Công, Ông Táo ở HN: bố mẹ làm cơm đợi 2 con về sum họp, nào ngờ...

Mới đây, một vụ cháy nghi do đốt vàng mã ngày ông Công, ông Táo xảy ra tại một ngôi nhà trong ngõ 73 Tam Khương (P.Khương Thượng, Q.Đống Đa) đã cướp đi sinh mạng của 4 thanh niên trẻ tuổi.

Vụ cháy đã khiến 4 người tử vong.

Nạn nhân hầu hết đều là những sinh viên, trong đó có 2 anh em ruột khiến nỗi đau của gia đình càng thêm chất chồng. 5h sáng ngày 5/2, người thân của hai nạn nhân Lê Bật Thắng (SN 1997, sinh viên Đại học Thuỷ lợi năm 4) và Lê Bật Đức (SN 1993, anh trai ruột của Lê Bật Thắng) đã đau đớn đón nhận thi thể và chuẩn bị các thủ tục để an táng theo phong tục của địa phương.

Chia sẻ với Báo Giao thông, ông Lê Bật Sáu - bác ruột của 2 nạn nhân cho biết Lê Bật Thắng là sinh viên năm thứ 4 Đại học Thủy Lợi, theo dự kiến ngày 31/1 lấy bằng xong rồi về quê ăn Tết nhưng do vướng mắc gì đó, Thắng ở lại ít hôm. Sáng 4/2, anh Lê Bật Đức (làm nghề chạy xe ô tô dịch vụ) có chuyến chở người ra Nam Định nên đã vòng lên phòng trọ ở Hà Nội để đón Thắng về quê ăn Tết, phần là do tiện đường, phần do lo em trai đi xe khách đông người, khó phòng tránh dịch Covid-19.

Ông Lê Bật Sáu - bác ruột cả 2 nạn nhân Thắng và Đức.

Tuy nhiên, do ngày Tết ông Công, ông Táo, mấy bạn học với Thắng làm lễ cúng nên anh Đức ở lại cùng em trai. Đến 12h45 trưa cùng ngày thì xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong.

'Bố mẹ nó có 2 đứa thôi. Khi biết Đức ra đón em về quê, ông bà ấy ở nhà chuẩn bị thức ăn, làm cơm để chiều tối gia đình sum vầy. Nào ngờ, bố mẹ nó lại nhận hung tin này', ông Sáu nghẹn ngào.

Theo thông tin được chia sẻ, anh Lê Bật Đức đã lập gia đình và có con trai 2 tuổi, vợ đang mang bầu bé gái 7 tháng tuổi. Vụ cháy xảy ra, chỉ trong thoáng chốc bố mẹ mất đi 2 người con, vợ mất chồng, con mất cha.

'Từ khi nghe tin con mất, bố mẹ nó như người mất hồn, không nói nên lời. Vợ cháu Đức dường như bị suy sụp, ngất lịm liên tục. Để tránh ảnh hưởng đến thai nhi, gia đình phải cắt cử người luôn ở bên cạnh cháu dâu', ông Sáu cho hay.



Đám tang của 2 anh em được tổ chức tại quê nhà ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Trong đám tang, cậu con trai 2 tuổi của anh Lê Bật Đức đội vành khăn trắng trên đầu vẫn vô tư đòi bế đi chơi. Khi ai đó hỏi bố cháu đi đâu, bé vẫn hồn nhiên trả lời 'Bố cháu đi chở khách rồi, không về đâu' khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy của 4 nạn nhân vẫn đang được CSĐT Công an quận Đống Đa và các lực lượng Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.