Cbiz 28/2: Tình cảm Dương Mịch dành cho Angela Baby, Lộc Hàm bất ngờ 'có thêm' 1 cô bạn gái?

Lộc Hàm bất ngờ "có thêm 1 cô bạn gái"?

Hôm qua, một cô gái có tài khoản Weibo là "Hàm Hàm cực kỳ yêu Dao Dao" đã đăng tải lên trang cá nhân một bài viết dài. Trong đó, người này tự nhận mình và Lộc Hàm yêu nhau từ năm 2016 đến nay đã 7 năm.

Bài viết cho biết những bài hát mà Lộc Hàm từng cho ra mắt như What if I said, Skin to skin, Winter Song, Like a dream, I love you, Thời gian ngừng lại, Nature, Chầm Chậm... đều là dành cho cô, gắn liền với câu chuyện tình yêu giữa 2 người.

Trong khoảng thời gian cô gái và Lộc Hàm quen nhau, ảnh đại diện trên Instagram của Lộc Hàm đổi thành hình 2 người mặc áo phông trắng dưới nắng. Chuyện này khiến nhiều fan đoán rằng Lộc Hàm đã có người yêu.

Dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh lời mình nói là thật nhưng cô gái này lại say sưa kể chuyện ngôn tình:

"Anh nói anh tốn rất nhiều công sức để có thể theo đuổi em, còn em thì từ lâu đã chọn anh rồi".

"Tại sao bây giờ anh không tham gia vào mấy sự kiện đón giao thừa? Vì anh luôn ở cạnh em, mỗi năm đón giao thừa, anh đều nói với em, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, giao thừa năm nay, anh livestream hát bài "Tình yêu trước công nguyên"".

"Em nói em muốn cùng anh đi Disneyland Thượng Hải, thế là không lâu sau đó, anh cùng 2 cậu bạn đến đó, còn cố tình quay video lại cho em xem".

"Gia đình và bạn bè anh đều biết đến sự tồn tại của em. Họ nói anh là một tên khốn, em cũng không phủ nhận".

"Năm 18 tuổi, anh muốn kết hôn, nói không thể sống nổi nếu thiếu em. Năm 21 tuổi, anh nói muộn nhất là 27 tuổi phải kết hôn, em trả lời muốn kết hôn năm 33 tuổi, vừa đẹp anh cũng 40 tuổi có con cái lúc về già, anh còn muốn em phải lập kế hoạch sau khi kết hôn".

"Diễn phim diễn không được, đi hát hát không xong, đệ nhất "sao tác" Mr. Lộc Hàm, rốt cuộc anh muốn đem em đi giấu đến bao giờ?"

Dưới phần bình luận, đa phần đều cho rằng cô gái này đang "tự ảo tưởng, viết ngôn tình", nếu những gì cô nàng này nói là sự thật thì những năm qua "bạn gái danh chính ngôn thuận" Quan Hiểu Đồng ở đâu?