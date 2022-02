Sao Hàn 12/2: Heechul 'quay xe', 'quả quyết' chưa có kế hoạch kết hôn, Cha Eunwoo bày tỏ nỗi cô đơn

Heechul (Super Junior) "quay xe", khẳng định chưa có ý định kết hôn trong tương lai gần

Mới đây, khi xuất hiện trong 1 chương trình và được hỏi về tin đồn kết hôn sẽ kết hôn trong năm tới, Heechul (Super Junior) đã nhanh chóng phủ nhận: "Anh á? Anh chưa có kế hoạch kết hôn trong thời gian tới".

Trước đó, Heechul từng "hùng hồn" tuyên bố sẽ kết hôn vào năm sau ngay khi đại dịch kết thúc và sẽ mời toàn bộ dàn cast "My Little Old Boy" tới tham dự khiến dư luận "tưởng thật" và "sôi sục".