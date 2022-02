Sao Hàn 12/2: Jimin BTS nhận bằng tốt nghiệp danh dự, YG 'chơi lớn' đầu tư gần 10 tỷ cho gà nhà

YG chơi lớn, đầu tư gần 9,5 tỷ VNĐ để sản xuất MV mới cho TREASURE

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông vào ngày 11/2, YG Entertainment đã đầu tư hơn 500 triệu KRW (~9,5 tỷ VNĐ) cho màn comeback hoành tráng của gà nhà TREASURE với MV "JIKJIN".

Thông thường, các công ty giải trí chỉ đầu tư số tiền lớn như vậy cho các nghệ sĩ hàng đầu như BLACKPINK và hiếm khi đầu tư đến nửa tỷ KRW cho 1 tân binh. Hơn nữa, MV "JIKJIN" của TREASURE còn được sản xuất bởi đạo diễn Lee Sang Yoon, cựu giám đốc của lễ trao giải "MAMA" thuộc Mnet.

Theo một đại diện từ YG: "Để quay được MV "JIKJIN", công ty đã huy động rất nhiều xe ô tô sang trọng để phù hợp với bối cảnh bài hát, nhằm khơi dậy khát vọng chinh phục tốc độ và tham vọng của con người".

Được biết, TREASURE sẽ chính thức comeback vào ngày 15/2 với mini album đầu tiên "The Second Step: Chapter One" và ca khúc chủ đề "JIKJIN".