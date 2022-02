Sao Hàn 18/2: Ảnh 'hiếm' của vợ chồng Park Shin Hye, 1 nam idol phải xin lỗi vì đưa SĐT giả cho fan

Fan hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Jungyeon (TWICE)

Jungyeon vừa trở lại sân khấu sau 6 tháng vắng bóng. Cô nàng đang cùng TWICE thực hiện tour lưu diễn “III” tại Mỹ.

Dù thể hiện sự vui vẻ trên SNS, nhưng fan hâm mộ xem trực tiếp concert cũng như fancam tinh ý nhận ra Jungyeon có vẻ không được khoẻ, cùng với động tác nhảy có phần nặng nề, không được linh hoạt.

Từ tháng 6/2020, Jungyeon đã phải ngưng hoạt động nhiều lần do thoát vị đĩa đệm cổ và chứng rối loạn lo âu. Nữ thần tượng cũng tăng cân do tác dụng phụ của steroid trong thuốc điều trị. Tuy vậy, Jungyeon vẫn kiên cường muốn đứng trên sân khấu cùng TWICE.