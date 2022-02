Sao Hàn 2/2: Câu chuyện tiền lì xì của Jin BTS, Park Bo Gum có bằng cắt tóc

Nam Da Reum bất ngờ thông báo sẽ nhập ngũ ở tuổi 21 - lên đường vào 8/2 tới đây (mùng 8 Tết)

Thông tin trên được mẹ của Da Reum thông báo trên Instagram. Nam diễn viên trẻ chọn phương án nhập ngũ khá sớm để có thể tiếp tục con đường diễn xuất một cách thuận lợi.

Xuất thân từ diễn viên nhí, Nam Da Reum quen mặt khán giả qua loạt bộ phim Boy Over Flowers (Vườn Sao Băng), Pinnochio, While You Were Sleeping (Khi Nàng Say Giấc), Start-Up (Khởi Nghiệp)… và mới đây nhất là The Great Shaman Ga Doo Shim (Thiếu Nữ Phù Thủy Quyết Đấu).