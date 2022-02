Sao Hàn 22/2: Đoạn video của Jackson và Yuqi đã bị 'động tay động chân', sức khỏe của V BTS?

Jeon So Min rời "Sixth Sense" mùa 3 do gãy xương bàn chân

Mới đây, đài tvN đã xác nhận Jeon So Min sẽ không tham gia show "Sixth Sense" mùa 3 vì chấn thương chân.

Trước đó, nữ diễn viên đã phải tiến hành phẫu thuật gãy xương bàn chân và tạm hoãn tất cả lịch trình. Đội ngũ sản xuất và công ty quản lý đã cố gắng sắp xếp lịch trình nhưng không thể, do vậy "Sixth Sense 3" sẽ phát sóng mà không có sự xuất hiện của So Min. Hiện tổ sản xuất đang có kế hoạch đưa thành viên khách mời vào show để lấp đầy chỗ trống của So Min.

"Sixth Sense" là show truyền hình giải trí rất được ưa thích ở Hàn Quốc, lần đầu phát sóng vào tháng 9/2020. Tập đầu tiên của mùa 3 dự kiến lên sóng vào 11/3 tới đây.