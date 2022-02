Sao Hàn 3/2: Dawn cầu hôn Hyuna thành công, diễn biến mới vụ bắt nạt nội bộ APRIL

Vụ bắt nạt nội bộ APRIL: Cảnh sát tuyên bố Lee Hyun Joo không vu khống, giọng ca chính Kim Chae Won quay video khẳng định sẽ kháng cáo

Sự kiện APRIL tan rã do scandal bắt nạt dẫn đến nhiều biến động. Trong khi Yang Yena thông báo từ bỏ cuộc chiến pháp lý với cựu thành viên Lee Hyun Joo, thì Kim Chae Won có quyết tâm ngược lại.

Thông qua kênh YouTube cá nhân, Kim Chae Won cho biết: “Trước đây, tôi đã đệ đơn kiện đối với hành vi lan truyền thông tin sai sự thật về mình, bao gồm cáo buộc tôi có hành vi bắt nạ* và việc tôi từng hẹn hò với một người quản lý. Sau đó, cảnh sát cho rằng bị đơn (tức Lee Hyun Joo) vô tội, và tôi đang trong quá trình nộp đơn kháng cáo quyết định này.”

Chaewon tiếp tục tiết lộ các chi tiết trong bản báo cáo không khởi tố Lee Hyun Joo của cảnh sát. Cảnh sát cho rằng: “Lời khai của các nhân chứng bao gồm các thành viên APRIL, chủ tịch công ty, quản lý, thành viên cũ của nhóm và giáo viên vũ đạo không đáng tin cậy do họ có quan hệ thân thiết với nguyên đơn (tức Kim Chae Won). Hơn nữa, rất khó để xác định những cáo buộc trước đó là đặt điều, do mối quan hệ của thành viên với nhóm và cảm xúc cá nhân của họ đều mang tính chủ quan. Vì vậy, cảnh sát gặp khó khăn trong việc xác nhận sự thật của vấn đề theo cách khách quan.”

“Ngoài ra, bằng chứng do bị đơn (Lee Hyun Joo) cung cấp bao gồm nhật ký của cô ấy, lời khai bằng văn bản của các thực tập sinh cũ thuộc công ty trước khi cô ấy rời nhóm…v.v không thể cho là bịa đặt. Cuối cùng, có lý do để nghi ngờ rằng cáo buộc hẹn hò giữa nguyên đơn (Kim Chae Won) và người quản lý vào thời điểm đó có thể được phóng đại; tuy nhiên, do nhân chứng từ chối làm chứng, nên không thể xác thực được cáo buộc này.”

Kim Chae Won cho rằng cảnh sát đã không công bằng trong việc xác định độ tin cậy của nhân chứng theo các tiêu chí rất đáng ngờ. Giọng ca chính một thời của APRIL cũng chia sẻ rằng quản lý cũ, người bị cáo buộc hẹn hò với cô đã gửi bằng chứng phủ nhận dưới dạng một tin nhắn Kakaotalk; tuy nhiên, phía cảnh sát đã không chấp nhận bằng chứng này.

Kim Chae Won chia sẻ: “Tôi đã không ngừng nỗ lực thu thập lời khai của nhiều người để mọi việc được sáng tỏ, nhưng những gì tôi nhận được đều là những quyết định không truy tố từ phía cảnh sát. Với hy vọng không còn ai phải chịu đựng những nỗi đau mà tôi phải đối mặt khi bị vu khống, tôi đã quyết định tiếp tục kháng cáo. Tôi mong rằng một ngày nào đó sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Giờ đây, tôi mới nhận ra rằng việc chứng minh sự thật bằng các thủ tục pháp lý là vô cùng khó khăn. Dù vậy, tôi khẳng định là mình luôn nói sự thật và không có gì phải che giấu.”