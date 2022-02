Sao Hàn 4/2: Taeyeon SNSD gây sốt với mái tóc vàng, 'All of Us Are Dead' mùa 2 sắp ra mắt?

“All of Us Are Dead” sẽ ra mắt mùa 2 trong thời gian tới?

Mới đây một trang thông tin của Hàn đã đưa tin về việc “All of Us Are Dead” sẽ ra mắt mùa 2 trong thời gian tới. Ngoài ra, tờ báo còn đề cập thêm nhân vật Nam Ra (do Cho Yi Hyun đảm nhận) sẽ là nhân vật mấu chốt cho mùa 2, tiếp nối câu chuyện tình yêu với Su Hyeok.

Tuy nhiên hiện Netflix - đơn vị sản xuất bộ phim chưa xác nhận thông tin này.