Sao Hàn 8/2: Cựu idol nữ chuyển nghề làm diễn viên 18+, đạo diễn 'All Of Us Are Dead' phải xin lỗi

Đạo diễn "All Of Us Are Dead" xin lỗi vì đưa quá nhiều cảnh tấn công tình dục vào phim

Mới đây, đạo diễn Lee Jae Gyu của bộ phim "All Of Us Are Dead" đã có cuộc phỏng vấn với nhiều tờ báo và chia sẻ về những phản ứng tiêu cực nhận được từ khán giả.

Cụ thể, ông nhận thức được rằng cảnh nữ sinh Eunji bị b.ắ.t n.ạ.t và l.ộ.t đ.ồ trong phim vấp phải chỉ trích là "t ì n h d ụ c hóa trẻ vị thành niên", song đạo diễn giải thích rằng:

"Rất nhiều bi kịch đã xảy ra trong xã hội chúng ta. Nhưng chúng tôi không hề có ý định đưa cảnh đó vào để khán giả xem cho vui hay bị kích thích. Trong phim, chúng tôi khắc họa nhân vật Eunji sợ bị lộ video cá nhân hơn cả mạng sống của mình. Dù có c h ế t, cô ấy cũng phải xóa bỏ hình ảnh đáng thương của bản thân. Điều ấy cho thấy hành động của kẻ bắt nạt tàn nhẫn đến nhường nào.

Với tư cách là đạo diễn, tôi xin lỗi nếu như khán giả cảm thấy bộ phim bị truyền tải quá nhiều những cảnh quay đó".

Ngoài ra, ông cũng đề cập đến cảnh sinh con trong nhà vệ sinh của nữ sinh trung học. Đây cũng là cảnh quay khá nhạy cảm và bị chỉ trích.

"Trong trường hợp của Hee Soo, đây là câu chuyện khắc họa về một bà mẹ trẻ đơn thân ngoài đời thực. Ban đầu, Hee Soo đã bỏ rơi đứa trẻ nhưng lại quay về bảo vệ con mình với bản năng và trách nhiệm của người mẹ. Tôi nghĩ nó phù hợp với nội dung muốn truyền tải của phim".