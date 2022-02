Son Ye Jin thừa nhận Hyun Bin là mối tình đầu?

Trong preview của chương trình "You Quiz On The Block" với khách mời Son Ye Jin, khi được hỏi "Tình đầu của bạn là ai", nữ diễn viên đã cười ngọt ngào và trả lời: "Tình yêu bây giờ là tình đầu của em".

Câu trả lời của Son Ye Jin đã khiến người hâm mộ của cặp đôi BinJin hò hét ầm ĩ. Hyun Bin và Son Ye Jin cùng sinh năm 1982 và đã công khai hẹn hò sau khi đóng chung "Hạ Cánh Nơi Anh".