'Cố' tương tác với nhân vật đẳng cấp thế giới, Đàm Vĩnh Hưng bị netizen 'bóc mẽ' đầy bẽ bàng

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã được phen "không thể ngượng ngùng hơn" khi chủ động tương tác cùng Mark Zuckerberg - ông chủ của mạng xã hội Facebook. Cụ thể, tối 25/2 (theo giờ Việt Nam), "ông hoàng nhạc Việt" bất ngờ xuất hiện tại "khu bình luận" trong 1 bài đăng trên trang Facebook cá nhân của Mark Zuckerberg. Động thái này của Mr. Đàm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo netizen Việt.

Đáng nói, tại bài đăng này, Mark Zuckerberg chia sẻ hình ảnh âu yếm bên vợ, kèm lời chúc mừng sinh nhật tình cảm đến "nóc nhà" của mình: "Happy birthday to the main character in our family" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật nhân vật chính trong gia đình chúng ta"). Thế nhưng, ở dưới phần bình luận, thay vì gửi lời chúc tới bà xã Mark Zuckerberg, Đàm Vĩnh Hưng lại để lại lời chúc mừng sinh nhật... ông chủ Facebook.

Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook đăng bài chúc mừng sinh nhật vợ

Sinh nhật bà xã Mark Zuckerberg, nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại chúc mừng sinh nhật Mark Zuckerberg

Đàm Vĩnh Hưng được phen "nhầm nhọt mang tầm quốc tế" khiến netizen được phen "cười nghiêng ngả"

Ngay sau khi Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc sinh nhật nhầm người, 1 bộ phận đông đảo cư dân mạng Việt đã nhanh chóng "tràn" vào nhắc nhở, thả "haha" tại bình luận của Mr. Đàm. Dù đây vốn chỉ là 1 sự cố không mong muốn, 1 pha "nhầm nhọt" không đáng kể, nhưng không ít antifan của "ông hoàng nhạc Việt" đã nhanh chóng nắm bắt "thời cơ", tranh thủ "cà khịa, mỉa mai" nam ca sĩ, thậm chí còn ác ý cho rằng Đàm Vĩnh Hưng "thấy người sang bắt quàng làm họ", "cố gắng tương tác với người nổi tiếng", "dốt Tiếng Anh dù suốt ngày khoe sang Mỹ biểu diễn nọ kia".

Kể từ sau khi vướng vào ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ, dù đã được minh oan nhưng rõ ràng, danh tiếng của Đàm Vĩnh Hưng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Một bộ phận không nhỏ khán giả vẫn giữ nguyên cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho giọng ca "Lâu đài tình ái", thường xuyên "nhìn chằm chằm" mọi hoạt động của Mr. Đàm chỉ để "chọc ngoáy đôi câu cho bõ ghét".