Minh Hằng xót xa nhắc về kỷ niệm đặc biệt với người đồng nghiệp, người bạn thân quá cố

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã nghẹn ngào nhắc tới người bạn thân quá cố - "phù thủy make up" Minh Lộc, đồng thời tiết lộ nhân vật Quỳnh Lam - vai diễn cô đảm nhận trong bộ phim điện ảnh Bẫy Ngọt Ngào chính là nhân vật cuối cùng mà Minh Lộc đã xây dựng cho cô trước khi qua đời.

Minh Hằng tưởng nhớ Minh Lộc

"Quỳnh Lam là nhân vật cuối cùng mà người bạn thân Minh Lộc đã nhận lời làm cho mình. Với biệt danh "phù thủy make up" bạn ấy đã thực sự hỗ trợ cho vai diễn Quỳnh Lam tỏa sáng ở mọi phân đoạn. Ở phân đoạn xem video call của Đăng Minh, sau khi make up và làm tóc xong bạn ấy cứ nằng nặc là phải có mắt kiếng mắt mèo. Bắt mình phải tức tốc lái xe từ phim trường về nhà chỉ để có bằng được cái mắt kiếng cho phân đoạn không thoại đó. Bạn là người cầu toàn duy mỹ. Bạn là chuyên gia make up mà mình thấy có tài năng vượt trội. Ít ai vừa make up làm tóc mà chưa 1 lần chùn cọ. Bạn đã bắt đầu thì luôn mãn nhãn khi kết thúc.

Mấy hôm nay khi có nhiều lời khen dành cho tạo hình của nhân vật Quỳnh Lam một lần nữa trong trái tim mình muốn cám ơn bạn vì tất cả. Cám ơn bạn đã luôn đồng hành cùng mình. Cám ơn bạn đã giúp Quỳnh Lam tỏa sáng.Cám ơn bạn đã cống hiến cho nghệ thuật đến tận cùng.Chắc bạn đang mỉm cười bạn nhỉ? Mình nhớ nụ cười của bạn…. Mình nhớ bạn", Minh Hằng xót xa tâm sự.

Chuyên gia trang điểm quá cố Minh Lộc vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân của Minh Hằng

Sự ra đi khi còn quá trẻ của Minh Lộc khiến Minh Hằng xót xa khôn nguôi

Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Minh Lộc qua đời vào tháng 3/2021. Sự ra đi đột ngột khi còn quá trẻ của anh khiến nhiều sao Việt bàng hoàng, thương tiếc. Thời điểm hay tin dữ cách đây 1 năm, Minh Hằng đã không nén được sự hoảng loạn, đau đớn thốt lên: "Là sự thật rồi...Lộc ơi, tao xin lỗi.

Đứng trước di ảnh của mày t thật sự ko tin đó là sự thật. Trước tết mày vẫn make up cho tao. Tao vẫn khuyên mày mạnh mẽ lên luôn có tụi tao bên cạnh. Bao nhiêu năm làm nghề của tao là bấy nhiêu năm đều có bóng dáng của mày. Vậy mà tại sao lúc mày cô đơn nhất, đau đớn nhất lại không có mặt của tao.

Mày chỉ giỏi che giấu cảm xúc cá nhân, vui vẻ thì chia sẻ còn bệnh tật lại lẩn trốn 1 mình. Bây giờ tao xin 1 lần lấn quyền thông báo nơi mày ở để mọi ng có thể tới nhìn mày lần cuối. Để mọi người có cơ hội tiễn biệt người make up tài hoa như mày. Đương thời mày rất thích nhộn nhịp vui tươi, không lý do gì khi ra đi lại lặng lẽ im lìm như thế.

Hãy yên nghỉ nhé bạn...

Tao sẽ nhớ mãi nụ cười của mày".