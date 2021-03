Lộ diện 'công thần' thứ 2 trong vụ cứu bé gái rơi từ tầng 12: 'Tiếng la' của sự sống

Suốt ngày qua, cư dân mạng xôn xao bàn tán về vụ việc bé gái được cứu sống 1 cách thần kỳ khi rơi xuống từ tầng 12 tại 1 chung cư ở Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng 17h30 chiều 28/2, bé N.P.H (sinh năm 2018) ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A và may mắn được 1 người đàn ông gần đó liều mình trèo lên mái che của sảnh và đỡ được đúng lúc bé tuột tay rơi xuống.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngoài anh Nguyễn Ngọc Mạnh - 'siêu nhân đời thực' đã xả thân cứu bé gái, nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho người phụ nữ vừa quay clip vừa hô hoán, bởi chính tiếng la hét của chị đã thu hút sự chú ý của những người gần đó. Anh Mạnh từng chia sẻ rằng chính những tiếng la hét, kêu cứu của mọi người đã khiến anh chú ý và lập tức lao ra ứng cứu.

Được biết, người phụ nữ này tên Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, đang là huấn luyện viên dinh dưỡng. Chị hiện đang sống tại tòa chung cư đối diện nơi xảy ra vụ việc.

Chị Huế là người đã quay video và liên tục hô hoán gây sự chú ý với hy vọng có người cứu được cháu bé.

Chị Huế kể lại: 'Hôm đó, khoảng 16h30, khi nhìn ra bên ngoài và vô tình phát hiện sự việc thì thời điểm đó, em bé đã chới với ngoài ban công rồi. Từ tầng 11 của tôi đi xuống dưới rất xa nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng đó la hét thật lớn để gây sự chú ý để có ai ở gần hoặc đứng phía dưới có thể thấy và cứu em bé'.

Chia sẻ về 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh, chị nói: 'Tôi rất biết ơn chàng thanh niên đó, cậu ấy rất nhanh trí, có tâm và quả cảm. Nếu không có cậu ấy, em bé có thể nguy hiểm đến tính mạng'.

Mặc dù đã chứng kiến tận mắt và quay lại video, nhưng chị Huế không dám xem lại đoạn video ấy lần thứ 2, vì 'Cứ nhớ lại giây phút ấy tôi lại rùng mình và chảy nước mắt, rất nghẹn lời. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể quay được đoạn clip đó'.

Chị Huế cho biết, vì tính chất công việc nên chị có thói quen cầm điện thoại, vì vậy chị đã vô tình quay được cảnh em bé gặp nguy hiểm.

Khi hay tin sức khỏe của cháu bé đã tạm ổn định, người đàn ông liều mình cứu bé cũng chỉ bị bong gân, chị Huế nghẹn ngào: 'Tôi rất mừng là em bé không bị nguy hiểm đến tính mạng, và rất vui vì anh thanh đã xuất hiện kịp thời, đỡ được em bé. Cảm ơn anh thanh niên rất nhiều'.

Gia đình sống ở chung cư cao tầng, có con nhỏ nên chị Huế vẫn luôn rất cẩn thận để đảm bảo an toàn cho con: 'Ngay từ ngày về chung cư, tôi đã phải làm hàng rào bảo vệ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, kể cả trẻ em khác đến chơi. Tôi nghĩ các phụ huynh có con nhỏ ở chung cư phải luôn luôn cảnh giác và lắp lưới an toàn dù nhà mình ko có trẻ nhỏ'.

Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện nơi bé gái đang điều trị, bé bị trật khớp háng bên phải, các bác sỹ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời. Sức khỏe của bé ổn định, chưa thấy dấu hiệu bất thường.