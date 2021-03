Gia đình cố ca sĩ Vân Quang Long cầu cứu pháp luật vì bị vu khống, bôi nhọ nghiêm trọng

Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày nghệ sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời, nhưng những lùm xùm liên quan đến người thân cố ca sĩ có vẻ vẫn chưa có dấu hiện dừng lại.

Sáng nay (4/3), Ái Vân - người vợ đầu của cố nghệ sĩ Vân Quang Long lên tiếng tiết lộ đã nhờ tới sự can thiệp của pháp luật sau 1 thời gian chịu đựng những lời bịa đặt, bôi nhọ vô căn cứ, gây ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của bố mẹ đẻ Vân Quang Long và 3 mẹ con cô.

Cố nghệ sĩ Vân Quang Long và vợ đầu Ái Vân cùng 2 con.

Cụ thể, trên trang cá nhân, cô bức xúc chia sẻ:

'Công an đã xác định được 6 đối tượng đầu tiên để tiến hành các bước tiếp theo.

Trong thời gian qua, gia đình sốt ruột trông ngóng sự thật được sáng tỏ, nhưng rất trân trọng trước mỗi bước đi cẩn thận, tìm hiểu kỹ lưỡng, làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ Pháp luật của các anh chị công an, và các anh chị phóng viên.

Diễn biến đang được thúc đẩy bởi những con người đứng về phía Pháp luật và sự thật. Gia đình chúng tôi xin chân thành cám ơn'.

Theo thông tin nhận được, sau khi Vân Quang Long qua đời, bố mẹ anh bỗng bị vu khống nghiện bài bạc, vay mượn Linh Lan - vợ hiện tại của cố ca sĩ Vân Quang Long 250 triệu đồng nhưng không trả.

Được biết, bố mẹ Vân Quang Long là thầy, cô giáo.

Nói về sự việc trên, bố mẹ Vân Quang Long chia sẻ: 'Từ ngày con mất đến nay đã hơn 50 ngày. Hơn 50 ngày qua gia đình tôi chưa một ngày yên ổn. Nhiều người không biết từ đâu mà làm clip đăng trên mạng liên tục chửi rủa gia đình tôi. Họ nói chúng tôi sẽ bị quả báo… Gia đình tôi có làm gì sai?'

Bản thân Linh Lan cũng đã lên tiếng khẳng định 'Đó là thông tin bịa đặt. Ai nói ba mẹ anh Long mượn tiền gia đình em là không đúng cho ba mẹ anh Long. Thông tin nói ba mẹ anh Long đánh bài là nói oan cho ba mẹ ảnh'.

Trong khi đó, Ái Vân - vợ cũ của cố ca sĩ thì bị bịa đặt là người thứ 3 gây ảnh hưởng lớn tới cô và các con. Thậm chí, con gái lớn của cô và cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã phải khóc nức nở, xin mẹ cho nghỉ học vì bị bạn bè tẩy chay.

Con gái đầu lòng của cố ca sĩ Vân Quang Long từng muốn nghỉ học vì bị ảnh hưởng bởi những tin tức tiêu cực.

Ái Vân nghẹn ngào chia sẻ 'Sau lễ tang anh Long, con gái lớn đang học lớp 8 đi học về òa khóc bảo 'Mẹ ơi, con không đi học nữa'. Tôi tìm hiểu mới biết bình thường cả nhóm chơi với nhau nhưng sau vụ việc gia đình bị các YouTuber bôi xấu trên mạng, các bạn tẩy chay con luôn. Tôi cho con nghỉ học một hôm và nhờ cô giáo nói chuyện với các bạn để con tiếp tục đến lớp'.

Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Mọi người đều hi vọng cơ quan công an sẽ sớm điều tra và dập tắt được những tin tức bịa đặt không hay đang hướng về phía bố mẹ, gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long để anh sớm được yên tâm an nghỉ.