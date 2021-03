'Người tình sân khấu' của Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền trẻ đẹp 'hớp hồn' ở tuổi 52

Thanh Thanh Hiền sinh năm 1969, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của cô đều là nghệ sĩ. Trong đó, mẹ của Thanh Thanh Hiền là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Thoa.

Ngay từ nhỏ, Thanh Thanh Hiền đã sớm bộc lộ năng khiếu và sự say mê với nghệ thuật. 6 tuổi, cô bắt đầu lên sân khấu biểu diễn cải lương.

Vào thập niên 1990, Thanh Thanh Hiền được coi là giọng ca cải lương hạng nhất tại miền Bắc Việt Nam và cũng là người gặt hái huy chương vàng nhiều nhất trong các hội diễn.

Với lối biểu diễn đa dạng, sự chuyển giọng linh hoạt cùng khả năng đảm nhận những vai diễn nặng ký, có thời gian Thanh Thanh Hiền thường xuyên trở thành khách mời đặc biệt cho các vở cải lương ở sân khấu miền Nam - cái nôi của môn nghệ thuật truyền thống, được khán giả cả 2 miền yêu mến.

Sự nghiệp thành công, nhưng đường tình duyên của Thanh Thanh Hiền lại khá lận đận. Cuộc hôn nhân đầu của cô là cùng với 1 nghệ sĩ đàn bầu. Khi đó, vì muốn có thời gian cho gia đình, Thanh Thanh Hiền từ bỏ nghệ thuật cải lương, chuyển sang làm ca sĩ và đóng hài cùng với Xuân Hinh. Tuy nhiên sau khi có với nhau 2 người con gái, Thanh Thanh Hiền và chồng đã 'đường ai nấy đi'.

Thanh Thanh Hiền bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 cùng Chế Phong - con trai danh ca Chế Linh nhưng rồi sau đó, cặp đôi tan vỡ sau 7 năm chung sống.

Sau ly hôn, chị vượt qua mọi thứ và bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên 2 cô con gái.

Nhìn Thanh Thanh Hiền hiện giờ, chẳng mấy ai tin được rằng đây là người phụ nữ đã hơn 50 tuổi và có 2 cô con gái lớn phổng phao.

Nhiều người cảm thán, Thanh Thanh Hiền dường như sở hữu một nhan sắc không tuổi, một vẻ đẹp vượt thời gian, ngày càng đằm thắm, dịu dàng.

Hiện tại, Thanh Thanh Hiền thường xuyên có những show diễn cùng nghệ sĩ Trà My. Do đều đang làm mẹ đơn thân nên cả 2 rất hiểu nhau. Thanh Thanh Hiền cũng chia sẻ, cô cùng Trà My có thể tâm sự với nhau cả đêm không chán: 'Nghệ sĩ Trà My lúc nào cũng nhìn cuộc sống ở khía cạnh tích cực, tất nhiên ai chẳng có nỗi buồn riêng, có những vấn đề của cuộc sống nhưng chị em chúng tôi không bi luỵ, bằng lòng với những gì mình có'.