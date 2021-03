Nóng: Nam thanh niên 17 tuổi bị hàng chục người làm nhục, lột đồ tra tấn rồi đào hố chôn sống

Mới đây, 1 đoạn video dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh hành hung kinh hoàng của 1 nhóm người đã được lan truyền 'nhanh chóng mặt' trên mạng xã hội, khiến cả cộng đồng mạng 'dậy sóng' phẫn nộ.

Trong clip được đăng tải, 1 nam thanh niên bị lột hết đồ, trên người chỉ còn lại quần con, 2 tay bị trói ra phía sau. Nạn nhân bị nhóm gần 10 thanh niên khác vây quanh, bắt quỳ dưới đất để tra hỏi, nhục mạ, có kẻ còn dùng dép đánh vào mặt nạn nhân.

Sau đó nhóm người này di chuyển đưa nam thanh niên đến bên 1 cây cầu. Tại đây, nhóm người thậm chí còn ngang nhiên gọi điện cho người thân của nam thanh niên, làm nhục người này trước mặt người thân.

Người đàn ông áo đen cầm đầu nhóm người gọi điện thoại cho người nhà nam thanh niên.

Theo nội dung cuộc gọi, nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung được cho là xuất phát từ mâu thuẫn về tiền bạc giữa 2 bên.

Tàn bạo hơn, nhóm người này còn 'tái hiện' lại thủ đoạn tra tấn thời Trung cổ, trùm bao tải lên đầu nam thanh niên rồi đạp xuống 1 cái hố đào sẵn, lấp cát... chôn sống.

Nam thanh niên bất lực làm theo mọi yêu cầu quá đáng của nhóm người.

Càng khiến người khác phẫn nộ, đó là trong lúc nam thanh niên bị trùm đầu, đẩy xuống hố rồi chôn sống thì nhóm người hành hung vẫn luôn giữ thái độ cười đùa, cượt nhả, coi thường tính mạng người khác, dùng những lời nói để vũ nhục nạn nhân.

Nam thanh niên này sau đó có ngồi dậy van xin, nhưng không được tha, vẫn bị đẩy xuống hố, lấp cát chôn sống.

Dựa vào những hình ảnh trong đoạn clip được đăng tải, vụ việc được cho là xảy ra tại TP Vinh, Nghệ An.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân trong đoạn clip hành hung được xác định là Nguyễn Q.V. (17 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Công an thành phố Vinh cũng cho biết, có 11 đối tượng bị triệu tập lấy lời khai, trong đó một số nghi phạm đã bị bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc đang được Công an Nghệ An phối hợp Công an Hà Tĩnh vào cuộc điều tra và sẽ xử lý nghiêm.