‘Nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh bị mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 10 tỷ đồng tại gia

Ngày 30/3, theo một nguồn tin cho biết “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vừa mới trình báo Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) về việc bị đánh cắp nhiều tài sản có giá trị, trong đó có bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bộ sưu tập đồng hồ bị mất cắp được Ngọc Trinh cất tại căn nhà ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức. Do tài sản mất có giá trị lớn nên Công an TP Thủ Đức đang lập hồ sơ chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xử lý.

Trước khi xảy ra vụ mất trộm, Ngọc Trinh còn khẳng định chắc nịch khi có người lo ngại về sự an toàn của cô: "Chắc khi nào bị mới biết sợ chứ giờ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

Trước đó, Ngọc Trinh thẳng thắn khẳng định về việc chưa bao giờ xảy ra trộm cắp trong căn nhà của mình.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng đã lên tiếng về chuyện chưa từng xảy ra việc mất trộm trong nhà kể cả khi có người lạ kéo đến chụp hình và zoom cận vào căn biệt thự bạc tỷ của cô: "Đúng là bạn ấy xâm phạm đời tư thật nhưng tôi hiểu họ chỉ muốn câu view chứ không có ý đồ xấu. Những celeb khác từng bị trộm cắp thế nào tôi không rõ nhưng tôi thì chưa bị, cũng chưa từng nghĩ đến. Người ta hay nói kim đâm trúng ai người đó mới biết đau, giờ chưa có gì nên... vẫn cứ khoe thôi".

Hiện tại, sự việc bị mất trộm bộ sưu tập đồng hồ hàng chục tỷ đồng của Ngọc Trinh vẫn khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng.