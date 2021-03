'Tình cũ' Ninh Dương Lan Ngọc: Đem 'đời' vào phim Bố Già, từng cờ bạc, trốn nợ, được Trấn Thành giúp

Thời gian gần đây, La Thành gây ấn tượng với khán giả trên màn ảnh rộng khi liên tiếp góp mặt trong 2 dự án điện ảnh có doanh thu hàng trăm tỉ đồng gồm Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử và gần nhất là Bố già. Đây cũng là hai bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian dài vắng bóng vì lùm xùm cờ bạc, trốn nợ.

La Thành thủ vai em trai Trấn Thành trong bộ phim 'bom tấn' Bố già.

Đầu năm 2017, trên mạng xã hội bắt đầu xôn xao 'chuyền tay nhau' 1 lá thư vay nợ viết tay được cho là của nam diễn viên La Thành. Ngay sau đó, liên tiếp có người lên tiếng tố nam diễn viên vay nợ rồi bỏ trốn, không trả. Có người tiết lộ tổng nợ khi đó của La Thành rơi vào khoảng 7 - 8 tỷ đồng.

La Thành 'suýt' đánh mất sự nghiệp vì nợ nần.

Vì không chịu nổi cảnh bị đòi nợ tứ phía, La Thành đã quyết định ôm nợ bỏ trốn, thậm chí có thời điểm, anh lao vào trò đỏ đen với hy vọng có thể kiếm tiền nhanh để trả nợ. Và rồi cứ thế, nam diễn viên bị cuốn vào xoáy của nợ nần, vay nặng lãi.

Sau cùng, nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và anh chị em đồng nghiệp, La Thành cũng dần 'vực' dậy, quay lại với sân khấu, chăm chỉ làm việc kiếm tiền để trả nợ.

Trong 1 cuộc trò chuyện với báo chí mới đây, La Thành đã có những giây phút trải lòng về vai diễn Quý cũng như cuộc sống hiện tại. Trước những ý kiến cho rằng vai Qúy say rượu, nợ nần, thường xuyên gây hấn với các anh em ở Bố già được Trấn Thành 'đo ni đóng giày' cho La Thành, nam diễn viên chia sẻ: 'Quý có vài nét giống tôi ngoài đời. Tôi không nhậu như nhân vật nhưng cũng làm khổ gia đình bởi nhiều sai lầm của mình'.

Nói về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên Sắc đẹp ngàn cân cho biết: 'Số nợ hiện tại của tôi chỉ bằng 1/10 so với trước. Tôi hi vọng sang năm sẽ khá hơn. Tôi không có tiền để trả hết một lần. Do đó, tôi có xin mọi người cho mình trả dần. Có người cho tôi nợ 2-3 năm. Họ vẫn tạo điều kiện cho tôi đi làm'.

Góp mặt trong bộ phim Bố già của Trấn Thành, 'tình cũ' Ninh Dương Lan Ngọc cũng bày tỏ lòng cảm kích dành cho người bạn cùng lớp: 'Khi tôi rơi xuống bùn đen, thỉnh thoảng Trấn Thành cũng nhắn tin hỏi thăm. Trấn Thành hứa khi làm phim, có vai phù hợp sẽ gọi tôi. Tính Thành có mới không nới cũ, luôn sống biết trước biết sau với bạn bè. Tôi đâu có đóng góp, giúp đỡ được gì cho cuộc đời của Thành. Có lẽ Thành thấy tôi va vấp và có khả năng phát triển nên đưa tay giúp đỡ.

Thú thực, Trấn Thành cũng giúp đỡ tiền khi tôi khốn khó. Biết bạn dễ nhưng không có nghĩa tôi lạm dụng điều đó. Ngoài ra, có nhiều bạn bè, đồng nghiệp không bỏ rơi khi tôi sa ngã'.