Cbiz 11/3: Tình bạn 'thần tiên' giữa Dương Mịch và Lưu Thi Thi, vợ Hứa Ngụy Châu lộ diện?

Danh sách đề cử "Cây chổi vàng" lần thứ 13

Nam diễn viên:

- Ngải Luân

- Bao Bối Nhĩ

- Hoàng Tài Luân

- Thường Viễn

- Trần Bách Lâm

- Vương Đại Lục

- La Tấn

- Lý Hiện

- Bành Vu Yến

- Văn Chương

Nữ diễn viên:

- Mã Lệ

- Quan Hiểu Đồng

- Cổ Lực Na Trát

- Mã Tư Thuần

- Clara Lee

- Quách Thái Khiết

- Côn Lăng

- Đặng Ân Hi

- Thái Trác Nghiên

- Thẩm Nguyệt

Phim gây thất vọng nhất

- Lý Mậu Hoán Thái Tử (Mã Lệ, Thường Viễn, Ngải Luân)

- Turandot (Quan Hiểu Đồng, Dylan Sprouse, Hồ Quân)

- Bát Nguyệt Vi Ương (Chung Sở Hi, Đàm Tùng Vận, La Tấn)

- Đệ Nhất Lư Hương (Mã Tư Thuần, Bành Vu Yến)

- Khách Sạn Nhật Bất Lạc (Trương Huệ Văn, Hoàng Tài Luân

- Ổ Khoá Tử Thần (Bạch Bách Hà, Phạm Thừa Thừa, Bạch Khách)

- Cổ Đổng Cục Trung Cục (Lôi Giai Âm, Lý Hiện, Tân Chỉ Lôi)

- Sunny Sister

- Nezha (Côn Lăng, Tào Hữu Ninh)

- The Day We Lit Up the Sky (Bành Dục Sướng, Hứa Ân Di, Trương Hựu Hạo). Giải Cây chổi vàng (Golden Broom Awards) là giải thưởng điện ảnh do Trình Thanh Tùng lập ra vào năm 2007 với mục đích trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc.