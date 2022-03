Cbiz 28/3: Lisa BLACKPINK sẽ 'sánh đôi' cùng Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn?

"Chân hoàn truyện" dẫn đầu danh sách những bộ phim được netizen Trung thích xem lại nhất

Theo số liệu thống kê từ Guyudata, top 10 bộ phim mà netizen Trung thích xem lại nhiều nhất gồm:

1. Chân Hoàn truyện

2. Võ lâm ngoại truyện

3. Lang nha bảng

4. Tây du ký (bản năm 1986)

5. Lượng kiếm

6. Tình yêu của bố mẹ

7. Minh Lan truyện

8. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1

9. Sĩ binh đột kích

10. My Chief and My Regiment