Cbiz 5/3: Địch Lệ Nhiệt Ba nhí nhảnh, Dương Dương vừa dỗ thức dậy vừa dỗ ngủ 'siêu ngọt ngào'

Hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng tại Hàn Quốc

Mới đây, blogger Trung bất ngờ đăng tải hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng tại Hàn Quốc. Theo thông tin trước đó, "Phạm gia" đã bay đến xứ sở kim chi hồi đầu năm nay để làm khách mời cho drama hành động phá án "Insider" của đài jTBC, do biên kịch "Priest" (Linh Mục) và đạo diễn "Missing: The Other Side" (Mặt Trái Của Mất Tích) bắt tay thực hiện. Phim có sự tham gia của các diễn viên Kang Ha Neul, Lee Yoo Young, Heo Sung Tae.