Sao Hàn 11/3: Hyunjin Stray Kids được chọn là nam idol nhảy đẹp nhất, Hwasa từng bị coi là người xấu

Hwasa trải lòng về định kiến của khán giả: "Họ coi em như người xấu chỉ vì em mặc hở và trang điểm đậm"

Mới đây trong chương trình "Stopping on the Road Once in a While", Hwasa (MAMAMOO) đã xuất hiện cùng ca sĩ Lee Sunhee và chia sẻ về những khó khăn mình gặp phải thông qua ca khúc nổi tiếng "Maria".

Ca sĩ Lee Sunhee mở lời: "Khi tôi nghe "Maria", tôi đã nghĩ lời bài hát nói về những người trẻ bây giờ. Tôi không biết rằng bài hát lại chứa đựng câu chuyện đau lòng như thế. Hóa ra, "giả vờ là mình ổn" lại là cách thể hiển cảm xúc của thế hệ trẻ bây giờ".

Sau đó, Hwasa đã giải thích về lời bài hát "Maria" cũng như tâm sự về những khó khăn mà cô phải trải qua trong suốt thời gian qua: "Khi em mặc hở một chút hay trang điểm đậm hơn người khác, người ta liền coi em là kẻ xấu. Em chỉ ước rằng mình có thể khóc, có thể đau lòng một chút. Vậy nên em mới viết lời là "Đây, nước mắt của tôi đây". Rồi giai điệu và ca từ cứ thế tuôn ra. "Maria" cũng là tên thánh của em, nó giống như một lời an ủi động viên em khi khó khăn vậy".

Hwasa từng nhận nhiều ý kiến trái chiều với phong cách của mình. Tuy nhiên, qua thời gian, nữ idol ngày càng chứng minh được tài năng cũng như sức hút riêng, xây dựng được hình ảnh cá nhân độc đáo trong K-pop.