Sao Hàn 16/3: Fan 'Hẹn hò chốn công sở' đón tin vui, đếm ngược chờ ngày 'gặp' lại BIGBANG

Báo Hàn đưa tin nam rapper trẻ tuổi từng xuất hiện trong "Show Me The Money" và "High School Rapper" cố gắng tự tử bằng than đá"

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng nam rapper A (18 tuổi), người từng xuất hiện trong 2 chương trình hip-hop nổi tiếng là "Show Me The Money" và "High School Rapper" đã cố gắng tự tử bằng than đá tại 1 căn phòng nhỏ ở Gangnam, Seoul rạng sáng nay.

Theo đó, anh A đã có lựa chọn cực đoan để kết thúc cuộc đời nhưng rất may là B - bạn cùng phòng của A khi đó đang ngủ đã bật dậy và dập tắt ngọn lửa. Hiện tại sức khỏe cả 2 đều ổn định.

Văn phòng cảnh sát Gangnam cho biết: "Chúng tôi sẽ quyết định xem có nên lập hồ sơ vụ án hay không sau khi xác định được nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn".