Sao Hàn 19/3: Nhóm idol nữ bị 'quấy rối mà vẫn phải nhịn', Jin BTS bị thương phải phẫu thuật

Hyeri thành công mua được nhà riêng sau 29 năm

Mới đây, Hyeri đã đăng tải 1 video lên kênh YouTube "Hyeri Vlog: New house on my own Shopping haul" để chia sẻ về hành trình đi mua đồ đạc trang trí nhà mới.

Hyeri cũng tiết lộ lý do quyết định chuyển ra ngoài và giải thích: "Tôi từng sống ở Jamsil nhưng di chuyển khá khó khăn. Vậy nên tôi đã dọn đến một nơi gần hơn để đi lại.

Tôi vẫn về nhà ở Jamsil thường xuyên vì bố mẹ, em gái và chú cún của tôi vẫn ở đó".