Sao Hàn 21/3: Khách mời khủng xuất hiện tại đám cưới Son Ye Jin - Hyun Bin, SuJu 'bắt sống' kẻ trộm

Yesung (SUPER JUNIOR) kể lại chuyện từng "bắt sống" kẻ trộm, hóa ra thủ phạm chính là... quản lý của nhóm

Mới đây trong chương trình "My Little Old Boy" phát sóng ngày 20/3, các thành viên Super Junior đã kể lại vụ trộm cắp từng diễn ra trong KTX của nhóm ngày xưa.

Yesung cho biết: "Có một hôm, em nhận ra các đồ vật trong KTX đang dần biến mất. Em thuộc kiểu người khá thính tai khi ngủ. Vì đồ vật cứ mất dần nên em thấy rất khó hiểu. Trong lúc đang ngủ, em nghe tiếng động nên đã tỉnh dậy và thấy anh quản lý đang lục lọi đồ đạc trong phòng. Vào ngày bố mẹ đến thăm, em còn thấy anh quản lý đang cố bỏ chạy với đống đồ đạc lấy trộm của bọn em.

Em đã hỏi anh ta là "Anh đang làm gì thế?" và một cuộc giằng co đã xảy ra. Đồ đạc vương vãi khắp nơi. Em cố gắng bắt lấy anh ta rồi gọi điện nhờ giúp đỡ. Vì anh Lee Teuk đứng dầu danh sách cuộc gọi gần nhất nên em đã gọi cho anh ấy. Anh Teuk sau đó vội vã chạy đến trong khi vẫn đang mặc quần đùi.

Trưởng nhóm Leeteuk cũng kể lại: "Em đã đối mặt với anh ta. Em nghĩ anh ta có thể với lấy 1 con dao nên em chạy ra chặn trước cửa bếp. Đồ đạc anh ta lấy đều là quà fan tặng cho Kyuhyun, nào là đồng hồ, khăn quàng cổ,...".

Kyunhyun cũng tiết lộ người quản lý đó liên tục lấy trộm quà tặng có giá trị mà fan tặng mình rồi giấu chúng vào 1 nơi bí mật.