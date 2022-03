Sao Hàn 23/3: Nam diễn viên để chó cắn chết 1 cụ bà 80 tuổi, TWICE lập kỷ lục khủng

D.ARK phủ nhận tin đồn tự tử

Anh chàng đã mở lại Instagram để trấn an người hâm mộ trước tin đồn bản thân là nam rapper có ý định tự tử nhưng bất thành vào 16/3 mới đây.

"Tớ đã đọc báo rồi, cũng mở tài khoản rồi đây. Không phải tớ đâu nên các cậu đừng lo nhé."

Truyền thông Hàn trước đó đưa tin, một nam rapper 18 tuổi đã có ý định kết thúc sự sống bằng than đá tại căn hộ ở Gangnam. May mắn người bạn cùng phòng phát hiện ra và dập lửa. Với dữ liệu rapper 18 tuổi này từng tham gia Show Me The Money và High School Rapper, rất nhiều netizen đã nghi ngờ người này là D.Ark.

Bạn gái D.Ark thông qua SNS đã lên tiếng phủ nhận và hôm nay D.Ark cũng trực tiếp trấn an người hâm mộ trước thông tin nói trên.

D.Ark sinh năm 2004 từng làm mưa làm gió tại Show Me The Money 777 với tài năng không đợi tuổi. Năm 2021, D.Ark tham gia High School Rapper 4, thuộc team Changmo x Wayched. Nam rapper đầu quân cho công ty của PSY - P-Nation vào năm 2020 nhưng đã thông báo rời công ty cuối năm ngoái.