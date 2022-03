Sao Hàn 29/3: Cái kết buồn của 'Twenty Five, Twenty One', tình hình sức khỏe của Jungkook (BTS)

BLACKPINK tiếp tục đạt kỷ lục mới với ca khúc "How you like that"

Mới đây, ca khúc "How You Like That" của BLACKPINK đã chính thức cán mốc 600 triệu lượt stream trên nền tảng âm nhạc toàn cầu Spotify. Đây là bài hát đầu tiên của BLACKPINK và đồng thời của nghệ sĩ nữ K-Pop đạt được thành tích này.

Ngoài ra, lượng follow của BLACKPINK trên Spotify cũng vượt 29 triệu người, đánh dấu kỷ lục là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt được cột mốc này.