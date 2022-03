Sao Hàn 3/2: Jisoo BLACKPINK bị 'dìm hàng nhan sắc', T.O.P Big Bang 'lên dây cót' trở lại đường đua

Danh sách các nghệ sĩ và tác phẩm thắng giải tại lễ trao giải Hàn Lâm "Korean Music Awards 2022"

Daesang Nghệ sĩ âm nhạc của năm: BTS

Daesang Album của năm: Lang Lee - "There Is A Wolf"

Daesang Bài hát của năm: aespa - "Next Level"

Tân binh của năm: aespa

Best Pop Album: IU - "Lilac"

Best Pop Song: AKMU - "Nakka (ft. IU)"

Best K-pop Song: aespa - "Next Level"

Best K-pop Album: Chungha - "Querencia"

Special Achievement Award: Devils

Best Jazz Album: Jihye Lee Orchestra - "Daring Mind"

Best Jazz Vocal Album: Maria Kim With Strings - "Dream of You"

Best Rap and Hip-Hop Song: Changmo - "Taiji"

Best Rap and Hip-Hop Album: Choi LB - "Independent Music"

Best Modern Rock Album: Wings of the Isang - "The Borderline Between Hope and Despair"

Best Modern Rock Song: Silica Gel - "Desert Eagle"

Best Metal and Hardcore Album: Agnes - "Hegemony Shift"

Best Rock Album: Soumbalgwang - "Happiness, Flower"

Best Rock Song – Soumbalgwang - "Dance"